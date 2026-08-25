El neuquino Jara Lozano pone primera en el M15 de Trelew con el gran objetivo de volver a sumar puntos ATP

Nicolás Jara Lozano viene de una gran actuación en el UTR 25K disputado en Córdoba que finalizó a principios de agosto.

Luego de una destacada participación en un UTR 25K disputado en Córdoba, en el que finalizó en el segundo puesto tras una final muy pareja ante Facundo Juárez, Nicolás Jara Lozano está listo para afrontar otro gran desafío.

Se trata de la Copa Chubut Deportes M15, que le otorgó al «Colo» una wildcard para participar en la prequaly. Allí debutará este miércoles 26 de agosto, desde las 17:30, en los octavos de final ante Ian Luca Lee, de 21 años y oriundo de Buenos Aires.

«Voy en búsqueda de poder entrar al cuadro y volver a sumar puntos ATP», aseguró el tenista de 39 años en diálogo con Río Negro. Para acceder al cuadro principal del torneo internacional, que forma parte del circuito ITF Men’s World Tennis Tour, el neuquino deberá superar a cuatro rivales, ya que solamente el ganador de la prequaly conseguirá la clasificación.

La competencia se disputará sobre superficie dura y bajo techo, con la participación de 32 jugadores profesionales provenientes de distintos puntos de América y del mundo. Además, contará con una premiación de 15.000 dólares.

La actividad comenzará este miércoles 26 de agosto con la Pre Qualy, mientras que la Qualy se disputará el 30 y 31 de agosto, antes del inicio del cuadro principal. Los partidos serán transmitidos por el canal de YouTube de Trelew Tennis Club.

De todas formas, Jara Lozano ya se aseguró su participación en dobles, ya que la organización le otorgó una wildcard para disputar el cuadro principal junto al local Estanislao Lassaga, de 18 años.