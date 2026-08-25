Máxima Zorreguieta deslumbra en Fórmula 1 con look fresco y veraniego

Durante su asistencia al Gran Premio de Fórmula 1, en el circuito de Zandvoort, la reina Máxima Zorreguieta volvió a captar la atención de los analistas de moda al presentar un estilismo que equilibra la comodidad de la indumentaria de verano con la sofisticación protocolar.

Lejos de las estructuras rígidas de gala, Máxima Zorreguieta, la monarca de origen argentino, estructuró un conjunto basado en tres piezas atemporales que resuelven con simpleza la transición hacia los meses de altas temperaturas.

Camisa blanca y falda larga de lino: las claves de Máxima Zorreguieta para el día

La estructura central del estilismo elegido por Máxima Zorreguieta se apoyó en el diálogo entre texturas nobles, junto a cortes descontracturados.

Las claves de Máxima Zorreguieta para el día: su look en la Fórmula 1.–

La monarca vistió una camisa blanca de manga corta y silueta holgada con escote camisero en V, alejándose de los patrones formales de oficina para aportar frescura y soltura visual.

Esta prenda básica se complementó con una falda larga de lino en tono beige, confeccionada por la casa de diseño Natan, cuyo tejido presentó un estampado botánico de grandes flores blancas de trazo artesanal.

Las claves de Máxima Zorreguieta para el día: su look en la Fórmula 1.–

El contraste entre la neutralidad lisa de la parte superior y el dinamismo de la falda definió una silueta fluida, liviana y funcional para jornadas al aire libre.

Accesorios de autor y espadrilles: el calzado de verano elegido por Máxima Zorreguieta

El toque final del outfit se concentró en una cuidada curaduría de complementos, que reforzaron la estética mediterránea y artesanal.

Máxima Zorreguieta completó el conjunto con unas espadrilles en tono nude de la firma Valentino, decoradas con tiras envolventes y tachuelas metálicas que aportaron textura sin quebrar la armonía cromática.

Las claves de Máxima Zorreguieta para el día: su look en la Fórmula 1.–

Para los accesorios, sumó un bolso trenzado en blanco roto, gafas de sol de Cartier y aros de perlas con diseño floral, acompañados por un peinado de cabello suelto con ondas naturales.

La elección ratifica que la combinación de piezas clásicas, bien estructuradas, es la fórmula más eficaz para renovar la elegancia cotidiana sin resignar confort.