La novela de Julián Álvarez: Arsenal vuelve a la carga y tiene los millones que pide el Atlético

La novela de Julián Álvarez suma capítulos y Arsenal se vuelve a meter entre los protagonistas. Mientras el 9 de la Selección Argentina quiere partir a Barcelona, Atlético de Madrid no da el brazo a torcer en su postura y los Ganners entraron en escena, con el objetivo de concretar el regreso del delantero a la Premier League.

En Londres aseguran que Arsenal cuentan con el dinero necesario para comprar la ficha del jugador argentino y que harían todos los intentos para cerrar la operación en las próximas horas. Igualmente, para que se dé una salida de Atleti, Julián tendría que cambiar su postura. Hasta el momento, está firme en su idea de irse a Barcelona y no mostró interés en volver a la Premier League.

Mientras tanto, Julián sigue en Atlético de Madrid, entrena con normalidad y es tenido en cuenta por Diego Simeone, quien ya dijo que quiere contar con el 9, aunque en el partido del sábado pasado, ante Villarreal, estuvo en el banco de suplentes.

Las declaraciones de Gil Martín

Gil Marín, dirigente del Atlético de Madrid afirmó que “vamos a ayudar a Julián y le vamos a seguir cuidando para que pueda darnos todo su potencial, porque le necesitamos para seguir compitiendo entre los grandes de Europa. Debemos comprender que Julián no ha tenido cerca a los mejores consejeros sobre su carrera profesional en los últimos meses“.

Firme en su postura agregó que “mi opinión y la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador y al agente, se lo hemos manifestado al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él“.