El neuquino Jara Lozano se quedó a las puertas de la final y se despidió del UTR 25k de Córdoba

Nicolás Jara Lozano se despidió del UTR 25k de Córdoba luego de caer ante Alejo Lingua Lavallen en las semifinales. (Foto: Archivo/@utrcordoba25k)

Nicolás Jara Lozano no pudo dar el último paso hacia la final del UTR 25k de Córdoba. El tenista neuquino cayó este viernes ante el zurdo Alejo Lingua Lavallén, de 25 años, por 6-4 y 7-6 (5), luego de una hora y 54 minutos de partido, y se despidió en las semifinales.

El encuentro volvió a enfrentar a dos viejos conocidos en una instancia decisiva. Fue la tercera semifinal entre ambos en lo que va del año en este mismo certamen, con un historial que quedó repartido: en abril, Lavallén se quedó con la victoria; a fines de julio, Jara Lozano tuvo su revancha y ahora el zurdo volvió a imponerse para meterse en la final.

Lavallén ocupa actualmente el puesto 1.922 del ranking ATP, aunque en 2025 llegó a ubicarse en el N° 377. El oriundo de Marcos Juárez logró resolver un partido parejo ante el neuquino, que buscaba repetir lo conseguido a fines de julio para volver a disputar el título.

Jara Lozano había llegado a las semifinales con una sólida actuación en la fase de grupos. El neuquino terminó como líder invicto del grupo D, tras vencer a Tomás Farjat, Augusto Lucarelli, Luciano Doria y Valentín Conte.

De esta manera, el tenista de Neuquén cerró su participación en Córdoba después de volver a alcanzar las instancias decisivas del torneo. Aunque esta vez no pudo acceder a la final, sumó otra buena actuación en un certamen que lo tuvo nuevamente entre los protagonistas.