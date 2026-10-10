Cómo funcionarán los bancos y el colectivo KoKo en el Alto Valle este feriado del 12 de octubre

El lunes 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un feriado nacional que modifica la rutina en todo el país. Enterate cómo funcionarán los bancos y el colectivo KoKo en la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Feriado del 12 de octubre: qué pasa con los bancos

Durante el lunes, las sucursales bancarias no atenderán al público, por lo que los trámites presenciales deberán postergarse hasta el martes 13 de octubre.

Sin embargo, será posible operar con normalidad a través de los canales digitales: el home banking, las aplicaciones móviles, los cajeros automáticos y las billeteras virtuales funcionarán de manera continua a lo largo de todo el fin de semana largo.

Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle

Por su parte, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».

Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.