Quién era el hombre que murió tras caer desde siete metros de altura en Cipolletti: tenía 29 años y era de Neuquén

La trágica muerte de un trabajador en Cipolletti generó profunda conmoción. El hombre falleció tras caer desde el techo en el que realizaba tareas de obra.

Para las autoridades intervinientes se trató de un hecho evitable, ya que se constató que la víctima no utilizaba el arnés de seguridad. En las últimas horas, se confirmó su identidad.

Identificaron al hombre que murió tras caer de un techo en Cipolletti

Transcurridas varias horas, fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la víctima pudo ser identificada como Abraham Alejandro Carrizo. El hombre tenía 29 años y estaba domiciliado en Neuquén capital.

El viernes se encontraba realizando trabajos sobre el techo de un depósito ubicado en calle Italia al 300 y según la información preliminar, cayó cuando pisó una chapa de policarbonato que cedió ante su peso. La caída fue desde siete metros de altura y como no llevaba arnés de seguridad, no pudo evitar el impacto.

Lo trasladaron en código rojo al hospital de Cipolletti, sin embargo una vez que ingresó, se confirmó que ya no presentaba signos vitales. En el caso trabajó personal de Criminalística junto a la Fiscalía de turno, a cargo del fiscal Guillermo Ibañez y la adjunta Julieta Della Cha.