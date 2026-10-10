Viajaba con su hija y una bebé de un año y volcó en la Ruta 22 cerca de Choele Choel

Un vehículo Volkswagen Suran protagonizó un vuelco en la Ruta Nacional 22, a la altura de Choele Choel este viernes. El conductor, de 53 años, viajaba desde Neuquén hacia Bahía Blanca junto a su hija y una bebé de un año. Los tres fueron asistidos y no sufrieron lesiones.

El siniestro vial ocurrió este viernes, cerca de las 15.30, en el kilómetro 1.000 de la Ruta Nacional 22, en una curva ubicada frente al monumento a la Expedición al Desierto, en jurisdicción de Choele Choel.

Cómo fue el vuelco en la Ruta 22 entre Choele Choel y Darwin

Según informaron medios locales, el vehículo era conducido por un hombre de 53 años, domiciliado en Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Lo acompañaban su hija, de 30 años, residente en Neuquén capital, y una bebe de un año.

El accidente ocurrió cerca del acceso a Choele Choele. Foto: Google.

El conductor explicó que los tres habían salido de Neuquén con destino a Bahía Blanca. Por motivos que se tratan de establecer, perdió el control del Volkswagen Suran, despistó y terminó volcando.

Tras el accidente, el vehículo quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en el lugar para asistir en lo ocurrido.

También acudió personal de Salud del hospital de Choele Choel, que examinó al conductor y a sus dos acompañantes. Los profesionales descartaron lesiones en los tres ocupantes. Como consecuencia del despiste y vuelco, afortunadamente solo se registraron daños materiales.