El día después del terremoto en Panamá: daños, evacuados y temor a nuevos temblores

Panamá comenzó este sábado a limpiar los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país el viernes y dejó una treintena de heridos leves. Mientras los vecinos intentan recuperar sus viviendas y comercios, el temor a nuevas réplicas persiste en las zonas más afectadas, donde todavía se evalúa la magnitud de los destrozos.

Panamá comenzó a retirar escombros tras el terremoto y teme nuevas réplicas

Según la agencia AFP, las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas sufrieron los mayores daños. En Chitré, capital de Herrera, decenas de viviendas quedaron afectadas, con techos y paredes derrumbados, vehículos dañados y cortes en el suministro eléctrico.

“Esto es algo nunca visto, no estábamos preparados para esta clase de eventos”, contó Aldulfo Quintero, de 41 años, mientras retiraba escombros de un local comercial. El hombre reconoció que tiene “un temor grande” ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir un temblor similar.

Los daños también obligaron a numerosos vecinos a pasar la noche al aire libre. Desireth Villarreal, de 29 años, debió abandonar la casa que alquila, donde trabaja como maquilladora, después de que se desplomara el cielo raso. “¿Quién va a reparar eso?”, se preguntó mientras evaluaba cuánto tiempo deberá permanecer en un parque.

Desde el sismo, registrado el viernes a las 12.56 hora local, se sintieron más de un centenar de réplicas, algunas superiores a magnitud 6, según los reportes difundidos.

Las autoridades continúan evaluando los daños, mientras varias comunidades permanecen incomunicadas por la rotura de carreteras. El presidente José Raúl Mulino convocó a su gabinete para definir medidas de respuesta.

Estados Unidos anunció el envío de suministros y asistencia humanitaria mediante un helicóptero del Comando Sur y un equipo de ingenieros. Pese al impacto, el Canal de Panamá mantuvo sus operaciones con normalidad.