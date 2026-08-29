El neuquino Jara Lozano volverá a competir por puntos ATP a sus 39 años: ganó la prequaly en el M15 de Trelew

Nicolás Jara Lozano se quedó con la prequaly del M15 de Trelew y disputará el cuadro principal. (Foto: Gentileza Daniel Feldman - Diario Jornada)

Nicolás Jara Lozano coronó una gran semana en Trelew y se quedó con la prequaly de la Copa Chubut Deportes M15. El neuquino venció este sábado al rosarino Bautista Bonino por 6-1 y 6-1 y consiguió el pasaje al cuadro principal del certamen, donde volverá a competir por puntos ATP a sus 39 años.

El «Colo» volvió a mostrar el juego agresivo que lo caracteriza y se impuso con firmeza en sus golpes para dominar el partido desde el comienzo. Jara Lozano no le dio demasiadas oportunidades a su rival y cerró la final con autoridad, luego de poco más de una hora de juego.

El neuquino tuvo un rendimiento perfecto durante toda la prequaly: disputó cuatro partidos y no cedió ningún set. Antes de la final, había derrotado a Ian Luca Lee, Dante López y Lucas Barbero, con actuaciones que le permitieron llegar a la definición en un gran momento.

Con este triunfo, Jara Lozano consiguió una wild card para ingresar directamente al cuadro principal del M15, que se disputará desde el lunes en las canchas del Trelew Tennis Club. De esta manera, tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos para el ranking mundial, uno de los principales objetivos que se había planteado al llegar a Trelew.

A sus 39 años, el tenista neuquino continúa compitiendo en el circuito y buscará aprovechar esta posibilidad en Chubut. Tras quedarse con la prequaly sin perder un solo set, ahora afrontará un nuevo desafío ante jugadores que buscarán avanzar en el certamen y sumar puntos ATP.

«Estoy bastante asentado a ese nivel»

De cara al cuadro principal, Jara Lozano aseguró que se siente preparado, aunque advirtió que se encontrará con jugadores de mayor nivel que los que enfrentó en la prequaly. El certamen contará con 32 tenistas y su debut será entre el lunes y martes, dependiendo del rival que determine el sorteo, que se realizará este domingo.

«Es un nivel muy similar al UTR que hice final en Córdoba, entonces yo estoy a ese nivel. Estoy bastante asentado a ese nivel, me siento bien», explicó el neuquino en diálogo con Río Negro.

De todos modos, el «Colo» sabe que deberá sostener el nivel mostrado durante la prequaly y mantener la concentración en cada partido. «Es cuestión de seguir, meterle, ir partido a partido, punto a punto y hacer lo que vine a hacer acá», señaló.

En ese sentido, dejó en claro cuál será su premisa para afrontar el cuadro principal: «Es competir, dar el 100% de lo que tenga para dar en cada partido y ponerle garra, como siempre».