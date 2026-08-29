Ataque letal en Ucrania: murieron 37 personas cerca de Kiev y Zelenskyy investiga la explosión de un almacén

Al menos 37 personas fallecieron tras un ataque ruso cerca de Kiev, la capital de Ucrania, en un operativo calificado por funcionarios locales como uno de los más mortíferos en lo que va de año.

El ataque causó un incendio en el distrito de Bucha, al oeste de la capital, que se propagó hacia las viviendas y dañó al menos 50 edificios residenciales, según explicó el jefe de la administración militar regional local, Tymur Tkachenko.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, confirmó a través de un comunicado que un almacén resultó alcanzado en la aldea de Myla, lo que desencadenó una posterior detonación. Aunque no dio más detalles sobre la instalación, remarcó que la ley ucraniana prohíbe de forma explícita almacenar munición cerca de viviendas civiles.

Ante esta situación, se abrieron diligencias penales para determinar las responsabilidades. «Los que permitieron que esto ocurriera deben rendir cuentas por sus decisiones», afirmó Zelenskyy. El mandatario agregó que una residencia para personas mayores y personas con discapacidad también sufrió severos daños, por lo que la zona permaneció evacuada.

El primer ministro del país, Serhii Koretskyi, evitó dar precisiones sobre el almacén afectado, pero recordó un hecho similar ocurrido a principios de julio en el suburbio de Vyshneve. En aquella oportunidad, un bombardeo sobre un depósito de municiones dejó 22 muertos y provocó grandes explosiones que destruyeron las casas linderas.

«Desafortunadamente, ya podemos ver que la terrible tragedia en Vyshneve no ha servido de lección», sostuvo Koretskyi. En esa línea, el funcionario concluyó que en el quinto año de la invasión a gran escala cometer los mismos errores representa una negligencia criminal, por lo que exigió castigos severos para todos los culpables.

Con información de AP.