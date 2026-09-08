El «Noni Erdozain» de Zapala, casi listo para ser la nueva casa del ProKart

El «Noni Erdozain» de Zapala, una referencia del automovilismo neuquino, se encuentra en la etapa final de remodelación y sería reinaugurado a fines de octubre, con una fecha del ProKart, la multitudinaria categoría que está por asegurarse una nueva casa para las próximas temporadas.

El histórico autódromo de Zapala se está transformando por completo y el regreso del karting provincial ya es una realidad. Charly del Río, titular de la división, visitó el predio en la Ruta 40 y quedó sorprendido. Se están construyendo nuevos boxes, playón técnico, pregrilla, alambrado y servicios de luz y agua. «Esperaba la mitad y con eso ya éramos felices» ,dijo, entusiasmado.

La vuelta en octubre y fija en el calendario del 2027

Contar con un nuevo circuito motiva a una categoría que está en constante crecimiento y por eso el objetivo es cortar las cintas cuanto antes, para tener una fecha en el presente certamen. Hasta el momento se barajan dos opciones: 18 o 25 de octubre. Obviamente el «Noni» será incluido en el calendario del 2027 y ya estaría asegurada una jornada para abril.

Sebastián Sierpina, quien sigue de cerca la obra, y Charly Del Río, durante la recorrida. (Gentileza)

La ubicación de Zapala, estratégica, permitirá que se sostengan las grandes convocatorias. Siempre se supera el centenar de karts y esto estaría garantizado en la ciudad del centro de la provincia. Esta situación motivo a la gestión de Carlos Koopmann a llevar adelante la obra, que será muy festejada, no solo en la Zapala, sino también en toda la región.