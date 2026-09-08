Avanza el plan de asfalto en Neuquén: habilitan nuevas cuadras en un sector estrátegico de la ciudad

La Municipalidad de Neuquén concretó un nuevo avance en el esquema de conectividad y desarrollo urbano de la capital con la inauguración del asfalto y la remodelación del boulevard parque lineal Las Bardas. La ceremonia tuvo la participación de integrantes de la gestión de Mariano Gaido y vecinos del sector.

La obra abarca una gran avenida de 15 cuadras que le otorga un marco integral al área y permite completar la pavimentación en el Distrito 2. Se trata de un sector estratégico del alto neuquino, en pleno proceso de expansión poblacional e inmobiliario.

Un nuevo eje urbano con vistas panorámicas

En diálogo Diario RÍO NEGRO, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó la relevancia que cobra la finalización de estos trabajos en la zona alta de la ciudad: «Es un sector muy especial, es la zona de la barda y toda la expansión que estamos teniendo hacia los distritos. En este lugar, a través del desarrollo del Foro de la Meseta y el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), hay más de 5000 lotes que se traslada un crecimiento en el nivel de construcción de casas».

A modo de ejemplo sobre la velocidad de asentamiento y consolidación del barrio, Nicola mencionó que en un sector específico de 500 lotes, ya se contabilizan 380 familias.

La intervención vial se complementa con un paseo urbano de siete miradores que aprovechan las salientes naturales de la barda para ofrecer balcones panorámicos hacia la ciudad. El corredor cuenta además con veredas, iluminación LED y una bicisenda continua que une al Polo Tecnológico con el barrio Patagonia.

Respecto a la dinámicas de ejecución en un terreno en pleno crecimiento, el funcionario señaló que «al ser todo nuevo, te permite trabajar en forma más despejada en comparación con la repavimentación del centro, donde tenés que lidiar con el tránsito habitual».

Rumbo al 100% de asfalto

En relación con los objetivos de infraestructura urbana, Nicola reafirmó la meta de la gestión municipal de culminar a fines del año que viene con la totalidad de la superficie vial asfaltada en la capital.

Para alcanzar esa meta, se sostiene el plan «Orgullo Neuquino», programa mediante el cual se concretaron 3400 cuadras el año pasado y que prevé sumar otras 3000 cuadras durante el presente período.

Según explicó el funcionario, la estrategia se basa en dos fuentes de trabajo complementarios:

Completamiento de cuadrantes: Consiste en asfaltar la totalidad de las calles internas y tramos faltantes dentro de los límites de cada barrio o distrito.