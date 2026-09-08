Pensiones No Contributivas en septiembre 2026: aumentos y nuevos montos para beneficiarios

En el marco del cronograma mensual de prestaciones de la seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició este martes 8 de septiembre 2026 la acreditación de haberes para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

La liquidación correspondiente a septiembre 2026 incorpora la actualización del 2,11%, fijada por la Resolución 257/2026, en sintonía con el índice inflacionario de julio relevado por INDEC, junto con el refuerzo previsional de $70.000 formalizado a través del Decreto 824/2026.

De esta manera, los beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos comenzaron a percibir sus ingresos con nuevos valores de referencia y adicionales alimentarios complementarios para los grupos con menores a cargo.

ANSES: montos de las Pensiones No Contributivas en septiembre 2026 y efecto del bono

Las cuantías de las Pensiones No Contributivas, que abona ANSES, están indexadas de forma legal a la evolución del haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), estableciendo las siguientes escalas brutas para septiembre 2026:

PNC por Invalidez y Vejez (70% de la mínima): el haber básico se actualiza a $300.043,24. Al sumarse los $70.000 del bono complementario, el ingreso bruto total llega a $370.043,24.

(70% de la mínima): el haber básico se actualiza a $300.043,24. Al sumarse los $70.000 del bono complementario, el ingreso bruto total llega a $370.043,24. PNC para Madres de 7 hijos (100% de la mínima): la asignación se equipara al piso jubilatorio en $428.633,20, alcanzando un cobro total de $498.633,20 brutos tras la acreditación del plus estatal.

Especialistas previsionales advierten que, al mantenerse congelada la suma fija del bono de $70.000 desde marzo 2024, la suba efectiva en mano resulta inferior al 2,11% del índice de movilidad: representa un incremento de bolsillo del 1,70% para las pensiones por invalidez y vejez, y del 1,81% para las madres de siete hijos en comparación con agosto.

Septiembre 2026: Tarjeta Alimentar para Madres de 7 hijos ANSES

Las titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos, que tienen a su cargo menores de hasta 17 años inclusive o hijos con discapacidad sin límite de edad, perciben en forma complementaria la Tarjeta Alimentar.

Esta partida se acredita de manera automática, gracias al cruce de padrones entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Los montos asignados para septiembre 2026 quedan fijados de acuerdo a la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Bajo este esquema, una madre beneficiaria de la PNC con tres o más hijos a cargo alcanza en septiembre 2026 un ingreso consolidado bruto de $648.058,20 (compuesto por el haber básico de $428.633,20, el bono de $70.000 y los $149.425 del subsidio nutricional).

Calendario de pagos para Pensiones No Contributivas ANSES en septiembre 2026

El cronograma oficial de acreditaciones bancarias para las Pensiones No Contributivas se despliega agrupando dos números por jornada operativa:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 8 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre 2026.