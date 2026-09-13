Santamarina de Tandil perdió con Costa Brava y descendió en el Federal A

Santamarina de Tandil perdió 3 a 1 como local con Costa Brava de General Pico y descendió en el Federal A por lo que el próximo año jugará el nuevo Torneo Argentino del Interior.

Los bonaerenses abrieron el marcador con un gol de penal de Diego Sosa pero los pampeanos lo dieron vuelta con tantos de Ramón Lentini, Jerónimo Gutiérrez y Agustín López.

Santamarina estaba obligado a ganar y la derrota ya lo deja sin posibilidades de salvarse. Es el segundo descenso en cuatro años ya que en 2022 bajó del Nacional B al Federal A.

El otro descenso está en disputa entre Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi (21 puntos), Sol de Mayo (24), Brown de Madryn (27) y Juventud Unida de San Luis (27).

Está es la anteúltima fecha de esta fase y si no se define esta tarde, todo se resolverá en la próxima. Los de Viedma deben ganar y esperar que no lo haga Círculo para asegurar la permanencia hoy.

En la otra zona, el que ya perdió la categoría es Tucumán Central que este mismo año había subido desde el Regional Amateur. Sarmiento de Resistencia es el más comprometido para el otro descenso del grupo.