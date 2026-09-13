Colchón de divisas: el BCRA espera US$ 4.400 millones de deuda empresaria y el bono récord de YPF para sumar reservas

Tras cumplir con creces la meta de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) —con más de US$ 14.200 millones comprados en lo que va del año—, el Banco Central moderó su ritmo de intervención diaria para evitar saltos bruscos en el dólar mayorista, que ya opera por encima de los $1.500.

Sin embargo, la autoridad monetaria tiene bajo la lupa un ingreso potencial de divisas que promete reavivar la compra de dólares en la plaza oficial.

Durante su exposición en la 47° Convención del IAEF en Iguazú, el equipo económico puso el foco en un dato clave: de los US$ 20.200 millones emitidos en títulos de deuda por empresas y gobiernos provinciales, apenas se liquidaron US$ 15.800 millones en el Mercado Libre de Cambios.

La diferencia deja un remanente pendiente de US$ 4.400 millones que actuarán como un motor inyector de liquidez en los próximos meses.

El megabono de YPF y el furor en el mercado internacional

A ese cuantioso volumen de dólares en espera se le suma el reciente impacto financiero protagonizado por la petrolera de bandera. YPF concretó la mayor emisión internacional para una empresa argentina en los últimos 11 años, captando una masa de recursos inédita para el sector corporativo.

Los datos centrales de la colocación histórica de la compañía detallan:

Monto total: US$ 1.200 millones , la cifra más alta de la última década en el mercado externo.

, la cifra más alta de la última década en el mercado externo. Plazo y vencimiento: instrumentos a 9 años con fecha de cancelación en junio de 2035.

instrumentos a con fecha de cancelación en junio de 2035. Tasa de interés: convalidó un rendimiento nominal de 7,55% (tasa efectiva de 7,85%).

convalidó un rendimiento nominal de (tasa efectiva de 7,85%). Riesgo país corporativo: el spread frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos se achicó a 300 puntos básicos, el nivel más bajo en la historia de la firma.

Desde la conducción de YPF, encabezada por Horacio Marín, detallaron que parte de los fondos se destinarán a la precancelación de Obligaciones Negociables (ONs) con vencimientos entre 2027 y 2029, mientras que el remanente financiará el ambicioso Plan 4×4.

En paralelo, las provincias también se preparan para jugar su partido: San Juan pica en punta con un bono por US$ 600 millones que ampliará la oferta de divisas financieras.

La estrategia de Luis Caputo: dejar espacio al sector privado

La dinámica de endeudamiento corporativo y subsoberano responde a una directriz táctica del ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda ratificó que el Estado nacional se abstendrá de salir a colocar deuda en los mercados internacionales, pese a las recomendaciones de distintos analistas de la City.

«Mientras tengamos la oportunidad de refinanciar la deuda a costo más bajo no lo vamos a hacerlo porque le damos espacio al sector privado y a las provincias para que se financien. Nuestros 100 años de historia defaulteando pesan», sentenció Caputo al justificar la decisión de priorizar el acceso de las compañías argentinas por sobre la emisión soberana.

Con los dólares de las empresas pendientes de liquidación, el despliegue del bono histórico de YPF y los próximos desembarcos provinciales, el Banco Central se garantiza el «poder de fuego» necesario para mantener la estabilidad cambiaria y continuar con su programa de acumulación de reservas sin asfixiar la actividad económica.