«A favor de una solución pacífica»: la valoración del Gobierno sobre los dichos de Donald Trump sobre Malvinas

Carlos Presti con el motivo del proyecto de la construcción de una base estuvo en Tierra del Fuego. Foto: Gentileza NA.

El presidente Donald Trump dijo ayer que un eventual conflicto entre Reino Unido y Argentina sería un «potencial desastre». El ministro de Defensa, Carlos Presti, sostuvo que esas declaraciones «son a favor de una solución pacífica» y que además no fueron en «contra de nadie».

La Casa Rosada busca que Javier Milei tenga una reunión con el líder norteamericano cuando viaje a fin de septiembre a Estados Unidos, en el contexto de la Asamblea General de la ONU.

Malvinas: Carlos Presti sobre las palabras de Donald Trump

«Lo veo como una declaración del presidente de Estados Unidos referente a esta situación que para mí, para mi punto de vista, no es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a este tema, que en el Gobierno se lo trabaja de manera muy integrada y muy articulada. Seguramente el presidente Javier Milei o el canciller Pablo Quirno, que son los responsables de la política exterior, estarán pensando y analizando las declaraciones de Trump», dijo Presti en diálogo con Radio Mitre.

El funcionario afirmó que que Malvinas es «una causa nacional» y que «la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las Islas es la diplomática, pacífica».

El ministro enfatizó que «nuestro reclamo de soberanía es inclaudicable, las relaciones internacionales se manejan por otros andariveles».

Por otro lado, destacó la relación de la administración de Milei con la Casa Blanca. «Desde el punto de vista de defensa tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico».

Días atrás el canciller Pablo Quirno junto a Carlos Presti, encabezaron una visita de trabajo a la ciudad de Ushuaia para recorrer el predio donde se levantará la nueva Base Naval Integrada, infraestructura clave para el posicionamiento del país en el extremo austral, en medio de las tensiones por la soberanía de las Islas Malvinas.

Islas Malvinas: Donald Trump habló de un rol mediador

Trump dijo el sábado que un conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas sería un «desastre», pero aseguró que si se llegara a ese punto lo llamarían y sería capaz de resolverlo. Semanas atrás, el republicano dijo que no descarta reconsiderar la neutralidad de Estados Unidos sobre el diferendo binacional.

Las Malvinas son «muy interesantes», pero Reino Unido tiene en la actualidad «un pequeño problema con la inmigración. Tienen un pequeño problema con la energía (…) no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos», para reactivar un conflicto en Malvinas, dijo a periodistas el mandatario estadounidense en su visita a Dublín.

«Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre (…) si lo hacen, probablemente podré arreglarlo«, aseguró el republicano.

La semana pasada, el Gobierno de Javier Milei reflotó un proyecto para instalar una Base Naval en el extremo sur. El anuncio se dio en el marco del rechazo argentino al proyecto petrolero británico «Sea Lion», cerca de Malvinas.

En una escalada en la disputa retórica por la soberanía de Malvinas, el gobierno argentino denunció penalmente a empresas vinculadas a la israelí Navitas por realizar bajo licencia británica la exploración hidrocarburífera en la cuenca norte de las islas. Luego, se comunicaron medidas legales contra otras entidades y empresarios por motivos similares.

Con información de Noticias Argentinas y AP