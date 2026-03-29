El particular cruce de Marcelo Bielsa con un traductor: «Le pediría que sea acertado»

Marcelo Bielsa volvió a ser protagonista fuera de la cancha tras el empate 1-1 entre Uruguay e Inglaterra por uno de los amistosos previos al Mundial 2026 en la fecha FIFA. En medio de la conferencia de prensa, el Loco se mostró molesto y tuvo particular un ida y vuelta con un periodista.

Luego del partido (en el que marcaron Federico Valverde y Ben White) el entrenador argentino respondió sin inconvenientes las preguntas en español. Sin embargo, la situación cambió cuando comenzaron las consultas en inglés.

La incomodidad de Bielsa quedó expuesta ante una pregunta sobre su reencuentro con White, a quien dirigió en Leeds United, el rosarino interrumpió: «No le entiendo nada. La persona que traduce habla muy despacio y me cuesta entender; no oigo bien. ¿Me puede hablar más alto y más pausado?», lanzó.

Si bien en un segundo intento logró responder, minutos más tarde, ante otra consulta mal interpretada, fue aún más directo: “¿Y cuál sería la pregunta? No le quiero faltar el respeto contestando algo que no entendí”, explicó.

Y en la última consulta, un periodista inglés le consultaba sobre las bajas que tuvo Inglaterra y citó una frase inglesa para subrayar que Phil Foden necesita de cierto contexto colectivo para destacarse .»Una persona puede tocar el piano, pero necesita de otras diez para moverlo».

“No, pero está diciendo…”, manifestó ya molesto Bielsa al escuchar cómo el traductor no lograba armar la pregunta en español correctamente. Incluso el traductor indicó que iba a realizar la pregunta simplificada para poder salvar la situación. “Simplificada no, acertada le pediría”, respondió Bielsa.