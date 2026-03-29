La inesperada declaración de un jugador Zambia antes de enfrentar a Argentina: «Es un equipo que no corre»

La previa del amistoso entre Argentina y Zambia empezó a generar expectativa tras la llegada de la delegación africana a Buenos Aires. En la antesala del duelo que se disputará en la Bombonera, una declaración de uno de sus futbolistas generó polémica porque aseguró que la Albiceleste «no corre».

En su arribo a Buenos Aires, Kingstone Mutandwa, delantero del SV Ried de Austria, brindó un pequeño análisis sobre el vigente campeón del mundo. «De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes», afirmó. Y redobló la apuesta al anticipar el desafío: «Este martes tendremos que dar un 200 por ciento«.

Más allá de la llamativa declaración, en el plantel africano reconocen la jerarquía del equipo dirigido por Lionel Scaloni y destacan la oportunidad que representa el cruce. Zambia llega tras una racha adversa, con siete partidos sin victorias, pero buscará su «batacazo» ante el campeón del mundo.

En esa línea, Chanka Zimba también mostró respeto hacia el elenco nacional. «Sabemos que tienen grandes jugadores, pero nosotros también podemos hacer daño. No hay mejor escenario que enfrentar al campeón del mundo».

El entrenador interino, George Lwandamina, por su parte, puso el foco en la adaptación del equipo tras el largo viaje desde África: “Es importante que nos acostumbremos lo antes posible”, señaló.

El encuentro será el último compromiso de Argentina antes de la presentación de la lista preliminar para el Mundial 2026. La última presentación del elenco nacional en el país será en la Bombonera, desde las 20:15.

Con información de Infobae