Kimi Antonelli se quedó con el triunfo en el GP de Japón y Franco Colapinto finalizó 16°

El joven italiano Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y se convirtió en el nuevo líder del campeonato, en una carrera que dejó sensaciones encontradas para el argentino Franco Colapinto, quien finalizó en el 16° puesto.

Antonelli ganó en Japón y es nuevo líder: Colapinto terminó 16°

El piloto de Mercedes encabezó una sólida actuación en el circuito japonés y fue escoltado en el podio por Oscar Piastri y Charles Leclerc, quienes completaron los tres primeros lugares.

Para Colapinto, la competencia dejó un balance negativo en cuanto al resultado, aunque rescató algunos aspectos de su desempeño. “Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam Lawson)”, explicó el piloto de Alpine, visiblemente frustrado por no poder avanzar en el pelotón.

La carrera estuvo marcada por un incidente protagonizado por Oliver Bearman, que obligó a la salida del Safety Car y alteró el desarrollo de la prueba. Según Colapinto, este factor fue determinante en su resultado final: “Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car”.

El argentino también hizo foco en las dificultades para mantenerse competitivo en el tráfico y en la diferencia de rendimiento con su compañero Pierre Gasly, quien logró finalizar en la séptima posición.

“Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura. Estuve atrás de Lawson, y cuando salió el Safety Car perdimos cinco lugares”, detalló.

De cara a lo que viene, Colapinto valoró el receso como una oportunidad para ajustar el rendimiento: “Por suerte, hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando”, concluyó.

Con información de NA