El Patagonia Run calentó los senderos con los 42K, en la previa de las distancias ultras: las 100 millas y los 110K

La expectativa va en aumento en el corazón de la cordillera. El Patagonia Run 2026 va desgranando sus distancias y de a poco se acerca al protagonismo para aquellos a los que les gusta ir lejos. Este jueves, segundo día de acción del festival de trail y ultra trail más importante del continente, fue turno de los 42K que salieron a los senderos de montaña a dar lo suyo.

Los 1.880 corredores que tuvo la distancia, estuvieron a la altura de las expectativas y dieron espectáculo, en medio de una jornada que comenzó fría pero que de a poco se fue templando, terminando más allá del mediodía con bastante calor, con temperaturas algo atípicas para San Martín de los Andes a esta altura del año.

Tomándose revancha de lo que sucedió el año pasado, esta vez se le dio al allense Ignacio Reyes al ser el primer corredor que el arco de llegada en el centro de la ciudad. Su tiempo fue de 3:36:30. En segundo lugar arribó quién había sido el vencedor el año anterior, el barilochense Javier Mariqueo (quedó a 2m08s), quien esta vez no tuvo el resto suficiente para desbancar a Reyes, situación que sí había pasado en la edición 2025. Tercero finalizó Joaquín Narvaez.

Reyes, saiendo del bosque a la altura del PAS Bayos. (Foto Alejandro Carnevale)

En abril pasado, Reyes fue punteando en los dos tercios iniciales de la carrera pero en la parte final Mariqueo le arrebató la victoria, esta vez fue diferente y el ganador tuvo una explicación sobre esto. «Particulamente me vino bien el cambio de los caminos y no largar del Cerro Chapelco. Hubo menos subidas y bajadas, y sobre el final el sendero es más llano así que pude meter velocidad». La base del Chapelco está en reparaciones, es por eso que las largadas de todas las distancias, este año se vienen realizando en el Regimiento de Caballería 4 de San Martín de los Andes.

El barilochense Javier Mariqueo terminó esta vez, en el segundo lugar (Foto/Alejandro Carnevale).

La primera dama de los 42K en esta edición fue la cordobesa Paula Galíndez, que en cinco participaciones en el Patagonia Run, por primera vez se con quedó el sitial de privilegio. Al igual que Nacho Reyes, Paula no sólo le gustó más esta nueva versión de los senderos para la distancia, sino que celebró que se haya corrido con calor más de la mitad de la prueba.

Paula Galíndez se encamina a la victoria, en el tramo final de los 42K. (Foto/Alejandro Carnevale).

«En Córdoba me toca entrenar generalmente con mucho calor, así que me sentí muy cómoda corriendo bajo estas condiciones. El año pasado estuvo muy frío (terminó sexta) y me costó mucho adaptarme. De hecho fue mi peor resultado en Patagonia Run», le contó Paula Río Negro, apenas cruzó la meta en la Plaza Central. Dijo también ser inmune al «vicio» Patagonia Run y descartó subir de distancia. «Siempre corrí 42K (o menos) y no pienso subir de distancia. Me siento cómoda así».

Paula Ganíndez exhibe orgullosa su medalla. (Foto/Alejandro Carnevale).

Paula empleó un tiempo de 4h15m03s y segunda entre las chicas finalizó la brasileña Francieli Kiekow, 18m17s de la ganadora. Tercera finalizó Daniela Monteverde, a 27’49s de la ganadora.

Más allá de la satisfacción y la gloria de inscribir su nombre entre los ganadores del PR, tanto Reyes como Galíndez se ganaron un lugar en la afamada competencia alpina de Sierre-Zinal, en Suiza, a la que asistirán con todos los gastos pagos en el mes de agosto.