El presidente de la FIA, sobre la polémica sanción a Colapinto en Zandvoort: «Lo llamaré y escucharé lo que tenga que decir»

Aprovechando su presencia en el país, en el marco del Congreso Americano de la FIA, Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), fue sometido a todo tipo de consultas.

El máximo responsable del ente automovilístico, que habló de la posible vuelta de la F1 al país y del ambicioso proyecto que se confecciona en el Gálvez, también refirió a Franco Colapinto, luego de ser consultado por los comisarios deportivos actuales y la forma en que se juzga el deporte.

Ello a raíz de los controversiales acontecimientos ocurridos durante la temporada que dejaron a los comisarios deportivos en el ojo de la tormenta. Uno de los casos más polémicos, el ocurrido en Zandvoort hace unas semanas con el argentino de Alpine, que pareció no haber incumplido ninguna normal.

Consultado sobre el fallo en particular de Colapinto, y sobre la posibilidad de incorporar comisarios sudamericanos en las carreras de Fórmula 1, el presidente de la FIA fue claro.

Aval de la FIA para que vuelva la F1 a Buenos Aires.



El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dio el aval a las obras de renovación total del Autodromo de la Ciudad. pic.twitter.com/cFhE6oLYEd — Deportes BA (@DeportesBA) September 1, 2026

«Para nosotros, se trata de todos los pilotos no solo de Franco. Pero estoy de acuerdo contigo. Ahora estamos realizando una capacitación. Incluso convocamos a un curso de formación. Así que les pedimos a las autoridades deportivas de los países que nos envíen nombres para que podamos capacitar a los comisarios, porque vamos a rotar a los comisarios deportivos», comentó.

Ben Sulayem agregó que las quejas sobre las actuaciones de los comisarios deportivos no llegan solo desde Argentina o Latinoamérica, sino que incluso ha recibido comentarios al respecto desde Gran Bretaña.

«Lo analizaré, porque también escuché a otras personas decir que están en contra de otras personas. A mí me ocurre lo mismo. Piensan que la FIA está en contra de los británicos, pero no estamos en contra de ellos. Pero, ya sabes, a veces es bueno preguntarles a los comisarios y acercarse siempre a ellos para decirles: sean siempre justos. Pueden ser duros, pero tienen que ser justos. La justicia es la misión de la FIA».

Por último, el presidente de la FIA prometió conversar con Colapinto al respecto para conocer su punto de vista sobre lo ocurrido en Países Bajos. «Lo analizaremos y veremos. Y hablaré con él. Llamaré personalmente a Franco. Escucharé lo que tenga para decir», aseguró.