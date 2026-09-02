Río Negro lanza un concurso de fotografía sobre oficios locales: conocé cómo participar

Las fotografías recorrerán la provincia para acercar a las comunidades las historias y las personas retratadas Crédito: Gobierno de Río Negro.

Un trabajador ferroviario, una fruticultora, un esquilador o una tejedora, ocupan oficios característicos de la provincia y ahora también pueden ser parte de una muestra artística que cuente la historia de nuestra región.

Es por eso que la Secretaría de Cultura de la provincia lanzó «Patrimonio en Foco – Oficios y Saberes de Río Negro», un concurso de fotografía para retratar esos conocimientos.

La convocatoria está dirigida a residentes de Río Negro mayores de 16 años y busca que los mismos integrantes de la comunidad elijan qué oficios, personas o formas de trabajo consideran representativos de su lugar.

Entre las posibilidades aparecen actividades vinculadas al ferrocarril, la fruticultura, la esquila, el tejido, el turismo y el esquí, aunque solo son algunas de las opciones.

«Hay oficios que nos representan y que hablan de nuestra historia y de nuestras regiones. Queremos que sean los propios habitantes de Río Negro quienes ayuden a construir esta mirada, porque cada fotografía también cuenta una parte de nuestra identidad», señaló Juan Pablo Montelpare, director de Arte y Comunidad.

Reconocer el patrimonio vivo

La iniciativa parte de la idea de que el patrimonio no solo está en un museo. También puede estar en una herramienta de trabajo o en un conocimiento aprendido de otras generaciones. Por eso, la fotografía funciona como una forma de registro.

La intención es que las fotografías no queden guardadas después del concurso. Se seleccionarán 24 obras, para que conformen una muestra itinerante que recorrerá espacios culturales, bibliotecas o escuelas.

«Queremos construir una muestra itinerante con un tejido de la visualización de los oficios de nuestra provincia. Que podamos reconocer cuáles son esos saberes que nos representan de acuerdo a cada región y llevar esa mirada diversa a distintos espacios del territorio», explicó Montelpare.

Conocé los requisitos para participar

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de octubre de 2026. La selección de las obras se dará a conocer el 26 de octubre, mientras que la inauguración de la muestra y la entrega de premios están previstas para el 10 de noviembre, fecha en la que también comenzará el recorrido itinerante.

Los requisitos para inscribirse son:

Ser mayor de 16 años

Ser nacido o residente en la provincia de Río Negro



No es necesario contar con formación profesional en fotografía

Además, la participación es gratuita.

Las bases, condiciones y el formulario de inscripción pueden consultarse en la página de la Secretaría de Cultura de Río Negro.