El presidente del Atlético de Madrid confirmó que Julián Álvarez se queda: «Nunca lo quisimos vender»

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, salió a respaldar públicamente a Julián Álvarez luego de las turbulencias que atravesó el delantero argentino en el inicio de la temporada por su frustrado pase al Barcelona. El dirigente confirmó que el club rechazó esa y otras propuestas, y remarcó la importancia de acompañar al jugador en este momento.

“No pasó nada, nada más que Julián Álvarez tenía una oferta de un equipo de España, a nosotros no nos interesaba venderlo porque es un jugador que queremos para ganar todo. Vamos a ayudarlo y volverá a ser el mismo de siempre”, explicó Cerezo en una nota con el canal Ciudad Magazine.

“Las cosas se complicaron, nosotros seguimos en nuestra posición y al final ha prevalecido lo que dijimos: que no lo vendíamos”, agregó el máximo dirigente del club madrileño.

El conflicto se desató durante el Mundial, cuando Julián reclamó ser transferido al Barcelona. Sin embargo, el Atlético fue tajante: solo podría salir si se pagaba la cláusula de rescisión, cercana a los 500 millones de euros. El club rechazó ofertas de dos equipos y, según el presidente, “no le queríamos vender a Julián Álvarez al Barcelona”.

El difícil momento de Julián Álvarez y el apoyo del club

El delantero vivió semanas complicadas. En su primer partido de la temporada ante Málaga, fue silbado y maltratado por los hinchas. Además, la semana pasada faltó a tres entrenamientos por una indisposición y, según trascendió, estuvo muy afectado en lo psicológico y anímico.

Cerezo se refirió a la situación: “Estoy convencido que Julián es un magnífico jugador, tiene mucho por hacer en el Atlético, por eso sigue con nosotros. Ahora tenemos que ayudar a Julián a salir de este problema y creo que lo vamos a conseguir con el apoyo de todos. Lo vi hace una semana y estaba con sus problemas, pero le dije que no se preocupe, que estamos para ayudarlo. Es un gran chico y uno de los jugadores más importantes del Atlético”.

El presidente también destacó el respaldo del cuerpo técnico: “Simeone tiene mucha confianza en él. Tienen una relación maravillosa y él lo ayudará en lo que haga falta”.

El mensaje a los hinchas y a la Argentina

Cerezo pidió calma y apoyo para el delantero, cuya continuidad se confirmó tras el cierre del mercado de pases en Europa. “La gente lo adora, lo quiere y realmente este problema que hubo no impedirá que Julián continúe con nosotros de manera agradable y continua. Nosotros ponemos todos los medios a nuestro alcance para ayudarlo a salir de esta situación. Es un chico joven, agradable, divertido, le gusta el fútbol y creo que va a salir adelante sin ninguna duda”.

Por último, envió un mensaje a los argentinos: “Que no se preocupen los argentinos que Julián saldrá adelante. Acá lo queremos y volverá a ser el Julián de siempre. Los vamos a ayudar. Julián, con su personalidad y su forma de jugar, será el mismo que cuando vino al Atlético de Madrid. Es una pieza fundamental en el equipo”.

Con información de Todo Noticias.