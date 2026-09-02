¿Querés renovar tu casa? La IA permite ver cómo quedaría un ambiente con nuevos muebles, colores y estilos

La tendencia de usar IA para decorar y rediseñar ambientes está creciendo. Foto ilustrativa.

¿Y si ese sillón estuviera contra la otra pared? ¿Cómo quedaría el living con una biblioteca? ¿Y si la pared fuera verde? ¿Qué estilo tendría la habitación con muebles de madera y tonos cálidos?

Hasta hace poco, para responder esas preguntas había que recurrir a un diseñador, hacer dibujos o simplemente imaginar el resultado. Ahora, una foto y una indicación escrita pueden ser suficientes para que la inteligencia artificial genere una propuesta.

La tendencia de usar IA para decorar y rediseñar ambientes está creciendo y en 2026 ya existen numerosas herramientas capaces de transformar una fotografía real de una habitación en distintas versiones decorativas. Algunas permiten cambiar muebles, colores y materiales, mientras que otras ofrecen diferentes estilos o incluso propuestas para exteriores.

De una foto real a una habitación completamente distinta

El funcionamiento es sencillo. El usuario fotografía un ambiente de su casa, sube la imagen a una herramienta de IA y explica qué quiere modificar.

Puede pedir, por ejemplo, un living de estilo nórdico, una habitación más cálida, una cocina moderna o simplemente cambiar el color de las paredes.

La inteligencia artificial genera entonces una imagen en la que mantiene buena parte de las características del espacio original y modifica los elementos indicados.

Una de las posibilidades más atractivas es probar varias alternativas antes de comprar. Se puede comparar un mismo ambiente con diferentes colores, estilos, muebles o distribuciones.

El nuevo «probador» para la casa

Así como las aplicaciones permiten probarse virtualmente ropa, anteojos o maquillaje, la IA empieza a funcionar como una especie de probador para los ambientes.

La persona puede experimentar sin mover un solo mueble.

Una pared puede pasar del blanco a un tono terracota. Un living vacío puede incorporar una biblioteca, una alfombra y plantas. Una habitación puede verse en estilo minimalista, rústico o escandinavo.

También se puede pedir que mantenga determinados elementos: el piso, las ventanas, un sillón o incluso una mesa que ya forma parte de la casa.

La posibilidad resulta especialmente atractiva para quienes quieren renovar un ambiente sin hacer una reforma completa.

¿Qué se le puede pedir a la IA?

No hace falta conocer términos técnicos de decoración. Una indicación sencilla puede ser suficiente.

Por ejemplo: «Quiero renovar este living. Mantené el piso, las ventanas y el sillón. Incorporá una biblioteca, una alfombra y plantas. Usá tonos cálidos y madera clara».

A partir de esa primera propuesta se pueden hacer modificaciones. «Sacá la biblioteca», «cambiá la alfombra por una más clara», «probá con una pared verde» o «mostrame cómo quedaría con iluminación cálida».

La conversación permite ir ajustando el resultado hasta encontrar una idea que convenza.

Antes de gastar, probar

Uno de los principales atractivos de estas herramientas es justamente poder visualizar una compra antes de hacerla.

Cambiar un sillón, pintar una habitación o comprar una mesa implica un gasto. Una imagen generada por IA puede servir como referencia para evaluar si determinado color, tamaño o estilo combina con el ambiente.

Incluso algunas herramientas ya incorporan catálogos de productos reales y permiten trabajar con dimensiones y distribución, aunque la precisión depende de la plataforma utilizada.

Pero hay algo que la IA todavía no puede resolver

La imagen puede verse perfecta y, sin embargo, no significa que el resultado sea técnicamente posible.

Las herramientas pueden equivocarse con las dimensiones, las proporciones, la ubicación de puertas o ventanas y el tamaño real de los muebles. Por eso, una imagen generada debería entenderse como una herramienta de inspiración y planificación, no como un plano de obra.

Si el cambio implica tirar una pared, modificar instalaciones, hacer una reforma estructural o realizar una inversión importante, es necesario consultar con un profesional.

La ventaja está en llegar a esa instancia con algo que antes podía resultar mucho más difícil de explicar: una idea visual de lo que se quiere conseguir.

Una decoración que empieza en el celular

La inteligencia artificial está modificando así una parte de la manera en que las personas piensan sus casas. Ya no se trata solamente de buscar inspiración en Pinterest o Instagram: ahora es posible tomar el propio living, dormitorio o cocina y comenzar a experimentar sobre esa imagen.