El blush es el nuevo protagonista del maquillaje: las técnicas que son tendencia y cómo llevarlas

El blush es la nueva obsesión del maquillaje. Foto ilustrativa.

Durante años, el maquillaje tuvo una regla bastante clara: un poco de rubor en las mejillas, después de la base y antes del iluminador. Pero esa fórmula quedó atrás.

En 2026, el blush se convirtió en uno de los grandes protagonistas del maquillaje. Ya no se trata solamente de agregar color al rostro, también se utiliza para dar dimensión, levantar visualmente las facciones y construir prácticamente todo el look.

La tendencia se puede ver tanto en redes sociales como en los looks de celebridades y en las propuestas de maquilladores. El fenómeno incluso dio lugar a nuevos nombres para distintas formas de aplicarlo.

Del rubor sutil al «blush blindness»

El furor por el blush llegó a tal punto que apareció incluso un término para hablar del exceso: «blush blindness«, algo así como «ceguera del rubor».

La expresión se utiliza en redes para describir a quienes aplican tanto producto que dejan de percibir cuánto color llevan en las mejillas. El fenómeno surgió después de una etapa en la que los rubores intensos y muy visibles se volvieron protagonistas de numerosos looks.

Pero ahora la tendencia también empieza a moverse hacia acabados más suaves. El llamado «muted blush» propone tonos menos estridentes y una aplicación mucho más integrada con la piel.

La idea es que el color parezca formar parte del rostro y no estar simplemente colocado encima.

El «cloud blush»: efecto nube en las mejillas

Una de las técnicas que ganó fuerza durante 2026 es el «cloud blush«, que busca un rubor suave, difuminado y sin límites marcados.

La inspiración está en ese color natural que aparece en las mejillas después de caminar con frío, hacer ejercicio o pasar tiempo al aire libre.

La clave está en utilizar poca cantidad de producto y difuminarlo bien. Se puede comenzar con una capa muy fina y sumar intensidad de manera progresiva.

El resultado busca ser fresco y natural, con un color que se funda con la piel.

El blush también sube

Otra de las grandes modificaciones está en dónde se coloca el rubor.

En lugar de concentrarlo solamente en las mejillas, la tendencia lleva el color hacia la parte alta de los pómulos y, en algunos looks, hasta las sienes.

Esta técnica, conocida como high-placement blush, busca generar un efecto visual de mayor elevación del rostro y puede reemplazar parte del contour tradicional.

El objetivo no es marcar una línea, sino crear una transición de color que acompañe la estructura natural de la cara.

Blush draping: cuando el rubor reemplaza al contour

Otra técnica que volvió a ganar protagonismo es el blush draping.

En este caso, el rubor funciona prácticamente como una herramienta de esculpido. El color comienza en las mejillas y se extiende hacia las sienes para generar dimensión.

La propuesta puede hacerse con tonos suaves para un resultado natural o con colores más intensos para un maquillaje mucho más expresivo.

Es una forma de conseguir estructura sin recurrir necesariamente a los tonos marrones o grises característicos del contour.

El rubor llega debajo de los ojos

Una de las versiones más llamativas es el «under-eye blush«, una técnica inspirada en el maquillaje japonés conocido como Igari.

En lugar de limitar el producto al pómulo, el rubor se acerca a la zona inferior de los ojos y se integra con la parte alta de las mejillas.

La propuesta busca conseguir un aspecto sonrojado y juvenil. En algunos casos también se utilizan tonos rosados muy suaves para aportar luminosidad a esa zona.

¿Crema, polvo o líquido?

El fenómeno del blush también cambió la cantidad de formatos disponibles.

A los tradicionales rubores en polvo se sumaron fórmulas en crema, líquidos, geles, tintas y productos híbridos para labios y mejillas. La variedad actual permite elegir diferentes niveles de cobertura y acabados, desde mate hasta luminoso.

Los productos cremosos y líquidos son especialmente útiles para técnicas en las que se busca difuminar el color y construirlo progresivamente.

¿Cómo sumarse a la tendencia sin excederse?

Para quienes recién empiezan, la recomendación más sencilla es aplicar poco producto y aumentar la intensidad de a poco.

Una pequeña cantidad en la parte alta de las mejillas puede ser suficiente. Después se puede difuminar hacia afuera y, si se busca un efecto más marcado, agregar otra capa.

La clave de las versiones más actuales del blush no está necesariamente en usar mucho, sino en elegir bien la ubicación, el tono y la forma de difuminarlo.