«El que se esconde no sabe lo que es un club grande»: la fuerte advertencia de Otamendi tras su estreno en River

Nicolás Otamendi fue el capitán de River en su debut frente a Barracas Central en el Monumental. (Foto: Clarín Fotografía)

Nicolás Otamendi tuvo un estreno amargo con River. El defensor campeón del mundo fue titular y capitán en la derrota frente a Barracas Central en el Monumental y, una vez finalizado el encuentro, dejó un fuerte mensaje sobre el presente del equipo.

«Lo más importante es mejorar, trabajar y tener tranquilidad. Tenemos que dar vuelta la página y el miércoles conseguir una victoria», aseguró.

El experimentado zaguero también remarcó la exigencia que implica vestir la camiseta del Millonario y sostuvo que el equipo necesita recuperar la confianza cuanto antes. «Las victorias te dan tranquilidad, pero no podemos perder de vista los objetivos de la temporada. Estamos en un club grande, que exige permanentemente. Tenemos que tener personalidad porque cada partido es un examen», afirmó.

Sobre el rol que espera cumplir en esta nueva etapa, Otamendi aseguró que intentará aportar su experiencia para ayudar al plantel en un momento complicado. «Recién llego. Lo único que puedo aportar es mi experiencia, ayudar en todo lo que pueda. Intentaré darles tranquilidad a los chicos para que tengan la libertad para jugar al fútbol», expresó.

El defensor también dejó en claro cuál es su compromiso en esta nueva etapa de su carrera y descartó que su regreso al fútbol argentino tenga otro objetivo que competir. «No vine a Argentina de vacaciones. Vine a cumplir los objetivos que requiere representar esta camiseta. Voy a preparar cada partido como una final», señaló.

Por último, Otamendi cerró con una frase que rápidamente se volvió una de las más comentadas de la jornada y que pareció apuntar al momento que atraviesa el equipo. «Es un momento difícil, pero el que se esconde no sabe lo que es representar a un club grande. Esto se revierte trabajando e intentando», concluyó.