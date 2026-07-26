Murió un joven tras chocar contra un poste en la Ruta 65: tenía 20 años y era de Cervantes

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial 65. Un joven de 20 años, de Cervantes, murió en el Hospital Francisco López Lima de General Roca a raíz de las severas lesiones que sufrió tras chocar contra un poste.

La muerte fue confirmada a Diario RÍO NEGRO pasado el mediodía por la directora del Hospital Lopez Lima, Susana Marezi. La profesional detalló que el paciente fue ingresado en estado crítico tras salir despedido del habitáculo de su automóvil, presentando un cuadro de neumotórax grave.

Marezi precisó a este medio que el equipo médico de guardia llevó adelante «todos los procedimientos de reanimación» posibles para salvarle la vida. Su muerte fue confirmada a las pocas horas.

Si bien en primera instancia se informó desde el hospital que se trataba de una joven, con el correr de las horas se confirmó que se trataba de un chico de 20 años vinculado al ámbito deportivo.

Cómo fue el fatal accidente sobre la Ruta 65, en Cervantes: murió un joven de 20 años

El hecho se registró cerca de las 9:30 de este domingo, cuando la víctima transitaba sola a bordo de un automóvil Ford Ka en sentido este-oeste (desde General Roca hacia Cervantes).

Por motivos que la Justicia aún intenta establecer, el conductor perdió el control total del rodado en el tramo de la Ruta Chica a la altura de Cervantes y terminó impactando con extrema violencia contra un poste ubicado a la vera del camino.

Como consecuencia de la fuerza de la colisión, el joven salió despedido del vehículo. Personal de salud acudió rápidamente a la escena y dispuso su traslado de urgencia hacia el hospital de Roca bajo la modalidad de Código Rojo.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría 22° de Cervantes junto a efectivos del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron las pericias mecánicas y mediciones correspondientes sobre la calzada para determinar qué provocó que el vehículo despistara y chocara contra la estructura.