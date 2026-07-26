Con capacidad para 400 personas, así será el primer polideportivo cubierto de Senillosa

La construcción del nuevo Centro Deportivo y Comunitario (CDC) de Senillosa comenzó hace dos semanas. La obra será ejecutada mediante la modalidad de obras delegadas entre la Provincia y el municipio, con una inversión de más de 5090 millones de pesos y un plazo de ejecución de 300 días. Se trata de uno de los proyectos de infraestructura previstos para la localidad, con el objetivo de ampliar los espacios destinados a la práctica deportiva y a las actividades comunitarias.

El edificio se emplazará en el ingreso a la Ciudad Deportiva Municipal, un sector que concentra el desarrollo de propuestas recreativas, deportivas y comunitarias y que actualmente se encuentra en proceso de consolidación. La ubicación fue definida como parte del crecimiento de ese predio, que con esta incorporación sumará una nueva infraestructura para el funcionamiento de distintas actividades a lo largo del año.

Una vez finalizada la obra, el CDC se convertirá en el primer polideportivo cubierto de Senillosa. El nuevo edificio permitirá fortalecer la infraestructura pública de la localidad y ofrecer un espacio destinado tanto a la práctica deportiva como al encuentro de vecinos e instituciones. La incorporación de un ámbito cerrado también ampliará las posibilidades de realizar actividades comunitarias, recreativas y culturales en un mismo lugar.

La iniciativa forma parte del plan de obras que impulsa el ministerio de Infraestructura para ampliar la infraestructura comunitaria y deportiva en distintas localidades de la provincia. En ese marco, el proyecto se ejecutará mediante el sistema de obras delegadas, un mecanismo de trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para llevar adelante obras de infraestructura con participación de los gobiernos locales.

La inversión conjunta entre la Provincia y el Municipio de Senillosa permitirá dotar a la localidad de una infraestructura con la que hasta ahora no contaba. Además de incorporar su primer polideportivo cubierto, el proyecto acompañará el desarrollo de la Ciudad Deportiva Municipal y reforzará ese sector como un punto de referencia para la realización de actividades deportivas, recreativas y comunitarias, ampliando la capacidad de la localidad para recibir propuestas destinadas a vecinos e instituciones.

Así será la infraestructura

El nuevo CDC tendrá una superficie cubierta de 1121 m² y estará concebido como un edificio multipropósito, preparado para albergar prácticas deportivas, actividades culturales y encuentros comunitarios.

Contará con un hall de acceso, un Salón de Usos Múltiples (SUM), un salón flexible, cocina, sanitarios, áreas administrativas y espacios semicubiertos, con un diseño que permitirá adaptar los ambientes a distintas actividades y capacidades.

Entre sus características constructivas se destacan la instalación de paneles solares sobre cubierta, calefacción por piso radiante, carpinterías de PVC con doble vidriado hermético (DVH), cubierta termoaislante, pisos de hormigón alisado con terminación en pintura epoxi y equipamiento completo para el funcionamiento del edificio.

Además, dispondrá de equipamiento deportivo para distintas disciplinas y tribunas móviles retráctiles con capacidad para 400 espectadores.

En el exterior se ejecutarán el portal y acceso principal, veredas perimetrales, un playón deportivo conectado al edificio mediante circulaciones peatonales, forestación, iluminación, bancos, juegos recreativos y espacios parquizados, integrando el conjunto con la Ciudad Deportiva Municipal.

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