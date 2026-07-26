Por qué este domingo 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos: qué otras fechas existen en la Argentina

Este 26 de julio la Argentina celebra una de las fechas más afectivas y arraigadas del calendario familiar: el Día de los Abuelos. Durante todo el día, los saludos, llamados y reuniones se multiplican para homenajear a las raíces de la mesa familiar, pero muy pocos conocen la razón exacta por la que se eligió esta jornada para el festejo.

Al igual que ocurre con muchas otras festividades del calendario civil, el motivo central del festejo guarda una profunda raíz religiosa. La Iglesia Católica conmemora cada 26 de julio a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y, por lo tanto, los abuelos de Jesús.

Ambos santos son reconocidos en la tradición cristiana como los «patronos de los abuelos». De acuerdo con la Agencia Católica de Informaciones, fueron los encargados directos de educar en el camino de la fe a María, preparando su vida para la misión que marcaría la historia.

En 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro, el Papa Francisco remarcó el valor simbólico de esta fecha con una frase emotiva:

«Los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido la fe y el amor de Dios en el calor de la familia. ¡Qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe!», expresó el Santo Padre.

Por qué en Argentina hay tres días distintos para festejar a los abuelos

A diferencia de otros países donde la celebración se concentra en una sola jornada, en la Argentina las personas mayores reciben regalos, abrazos y homenajes en tres fechas diferentes a lo largo del año:

26 de julio: Día del Abuelo (festejo conjunto e inclusivo para abuelos y abuelas por el santoral de Joaquín y Ana).

Tercer domingo de agosto: Día del Abuelo (celebración enfocada en la figura masculina).

Día del Abuelo (celebración enfocada en la figura masculina). Segundo domingo de noviembre: Día de la Abuela (jornada dedicada exclusivamente a las abuelas).

Asimismo, el calendario internacional suma el 1° de octubre, fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Día Internacional de las Personas de Edad, un día impulsado a nivel global para concientizar sobre los derechos de los adultos mayores y combatir la discriminación por edad.