¿El Racing de Costas pierde a una pieza clave? Un gigante de Brasil negocia por una de sus figuras

Una de los principales objetivos que se propuso Diego Milito desde que asumió como presidente de Racing a fines de 2024 fue mantener la base del plantel que levantó la Copa Sudamericana ante Cruzeiro en Asunción.

La Academia sobrevivió al primer mercado de pases, donde varios clubes se interesaron en muchas de sus figuras, pero en el segundo perdió a Maximiliano Salas, quien ejecutó su cláusula de rescisión de 8 millones de euros y partió a River Plate, donde actualmente es suplente.

En diciembre, además, Racing cerró la venta de Agustín Almendra al Necaxa por 2,5 millones de dólares por la totalidad de su pase. Ahora, un grande del continente busca quedarse con un jugador fundamental en el esquema de Gustavo Costas.

Gremio negocia con Racing por Juan Ignacio Nardoni. El equipo de Porto Alegre primero ofertó 6 millones de dólares más el pase del delantero chileno Alexander Aravena, pero la dirigencia académica rechazó la propuesta. Luego, los brasileños mejoraron la oferta elevando la cifra a 7,5 millones de dólares, según informó Germán García Grova.

Ahora, la pelota la tiene Milito. La cláusula de rescisión del volante de 23 años es de 22 millones de dólares y el futbolista tiene contrato hasta diciembre de 2027. Cabe resaltar que Racing posee el 70% de su pase, mientras que el 30% restante pertenece a Unión de Santa Fe.

Serán días decisivos para el futuro de Nardoni, un jugador que Costas no quiere perder bajo ninguna circunstancia. En caso de concretarse la transferencia, la Academia tendrá un cupo hasta el 31 de marzo para incorporar a su reemplazante, ya que el mercado de pases cerró el martes 27 de enero.