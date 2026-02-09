Joaquín Ochoa redobla la apuesta: “Quiero ser el mejor debutante del TC”

Joaquín Ochoa, piloto de Viedma, tacha los días y no ve la hora de debuta en el Turismo Carretera. Será una de las caras nuevas en la temporada y a los 23 años se anima a poner la vara bien alta. Su primera vez será en El Calafate, el próximo fin de semana, pero nadie le saca de la cabeza la segunda fecha, que será en casa.

Siempre bajo el ala del SAP Team, Joaquín redoblo la apuesta y afirmó: “Quiero ser el mejor debutante del TC”. Sabe que está ante una gran posibilidad y después de pelear por el título durante toda la temporada 2025 en el TC Pista, está listo para competir con los mejores.

Ansioso por el debut

“Estoy muy ansioso por debutar en el TC, lo estoy desde que me enteré”, reconoció el piloto rionegrino. “El objetivo es llegar lo mejor posible, hacer una buena clasificación y laburar un poco en el auto, porque no he girado”, agregó.

Ya en marzo, más precisamente el finde del 6 al 8 de marzo, será el momento de correr en casa y claro que lo palpita: “Me genera una emoción terrible poder correr en Viedma, es un circuito que obviamente conozco, me cae muy bien e intentaré ser lo más protagonista posible al representar a mi ciudad”.

En el SAP se mantienen Mario Bruna y Julio De Bonis como encargados del área técnica, mientras que en los motores estará Alfredo Gardelito Fernández. “Creo que tenemos un gran conjunto y lo tenemos que aprovechar”, cerró el joven piloto.

La presentación, en el Monumento a la Bandera

El SAP Team presentó sus autos en la ciudad de Rosario. En el Monumento a la Bandera se exhibieron el Dodge Challenger de Joaquin Ochoa, pero también la Dodge de TC Pista que usará su hermano menor, Benjamín. De Bonis se mostró confiado de cara al debut, aunque aclaró que “fueron días de poco descanso para poder llegar a tiempo y viajar a El Calafate”.

Info: Campeones y ACTC