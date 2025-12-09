El rearmado de Boca para 2026: ¿Cavani se va del Xeneize?

Boca vive días difíciles. Luego de la eliminación frente a Racing, el Xeneize cerró un nuevo año sin títulos. A pesar de cumplir el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores, la temporada finaliza con un saldo negativo. Y como en cada caída, hay principales responsables: el principal apuntado por el hincha fue Claudio Úbeda, que no tuvo reacción frente a la Academia y sacó en el segundo tiempo a Zeballos, ante el fastidio de La Bombonera y los demás futbolistas.

Pero, además del entrenador, hay algunos futbolistas que son mirados de reojo. Uno de ellos es Edinson Cavani. El uruguayo jugó muy poco este semestre, y para colmo, en el último partido frente a Racing se lesionó mientras realizaba la entrada de calor. Su poca inactividad se demuestra en números: disputó solo tres partidos en tres meses, anotó cinco goles en 24 partidos y cerró un paupérrimo año.

Claramente, no es el rendimiento esperado para un futbolista de esta talla. El delantero tiene contrato hasta fines de 2026, y su idea es cumplirlo. Pero, cabe destacar que hay una clausula unilateral que podría cambiar las cosas. De esta forma, se podría romper el vínculo, sin consecuencias legales ni para el jugador ni para el club.

Todo parece indicar que la decisión final la tomará Cavani, ya que desde la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme desea seguir contando con el Matador. Así lo demuestra el presidente, que en reiteradas ocasiones lo ha elogiado a pesar de sus flojísimos números y rendimientos.

Las lista de futbolistas que se irán de Boca

Boca trata de dar vuelta la página y dejar atrás un 2025 más malo que bueno. Con Úbeda en duda, la dirigencia del xeneize analiza las salidas de futbolistas que no son tenidos en cuenta o que tienen pocos minutos.

La lista comienza con tres futbolistas que ya saben su destino hace rato: Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón. A los dos primeros se les termina el contrato y se irán con el pase en su poder y el ex Gimnasia regresará a Lille luego de que Boca no utilizara la opción de compra.

Además, hay varios jugadores que tienen su continuidad en duda: Javier García, Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Figal, Lucas Blondel y Luis Advincula. El futuro del tercer arquero es una incógnita, ya que insólitamente se le renovó el contrato a principios de año y no tuvo acción en ningún partido.

Con Janson, Martegani, Figal y Blondel buscaran salidas, ya que ninguno es tenido en cuenta y si hay buenas ofertas saldrán del club. Con Advincula, la situación es particular. El peruano es suplente y tiene contrato hasta fines de 2026, pero se cree que buscará emigrar para sumar los minutos deseados.