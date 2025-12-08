La continuidad de Úbeda es una incógnita: ¿Sigue en Boca en 2026?

Boca volvió a sufrir un duro golpe, que abrió varios interrogantes. El Xeneize cayó en su casa frente a Racing y quedó eliminado del torneo Clausura. Con esta derrota, el club de la Ribera completa un nuevo año sin títulos: en marzo de 2026, el equipo presidido por Riquelme cumplirá tres años sin gritar campeón.

En la caída frente a la Academia, quien quedó en el ojo de la tormenta fue Claudio Úbeda. A pesar de que los futbolistas mostraron un bajísimo rendimiento, tal es así que no hubo disparos al arco por parte de Boca, el apuntado fue el DT. El Sifón parecía haberse asegurado su presencia en el banco xeneize en 2026, pero sus pésimas decisiones en este partido clave abren un signo de pregunta gigante.

Es que realizó un cambio que no tiene justificación alguna. El técnico sacó a Exequiel Zeballos cuando todavía quedaban 20 minutos de partido. El extremo, que viene en alza, fue quien mejor se desenvolvió en la delantera y es la carta clave de Boca en ofensiva. Pero, increíblemente el DT pidió la modificación e ingresó Alan Velasco, un futbolista que jugó su último partido hace dos meses, y nunca mostró el nivel deseado ante la escandalosa cifra que pagó el club por su pase (10 millones de dólares).

Además, el otro cambio de Úbeda fue recién a los ¡96 minutos!, cuando entró Battaglia por Delgado. Esta decisión dejó en claro la poca reacción que tuvo el DT ante la primer dificultad importante que le surgió desde que está al mando de Boca.

¿Qué pasará con el Sifón?

Tras las pésimas decisiones y la nula reacción, su continuidad no está asegurada. En el parate que tendrá Boca, la dirigencia, comandada por Juan Román Riquelme, evaluará su mando y deberá tomar una decisión rápida: cuando inicie la pretemporada, Úbeda debería estar confirmado o tendría que haber un nuevo técnico al mando.

Lo más rescatable de Úbeda en este ciclo es el buen manejo de grupo. El DT mostró cercanía a los jugadores y los futbolistas lo bancaron desde el primer minuto. Pero esta buena relación con los jugadores no alcanza.

La situación contractual del Sifón finaliza en junio de 2026. La idea era extenderle el vinculo seis meses, pero con la situación actual, el presidente analizará su continuidad o no. Se espera que en los próximos días haya una reunión entre el cuerpo técnico y la dirigencia para llegar a una decisión, que será clave para Boca pensando en 2026, en el año que regresa a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

El DT dio algunas pistas cuando le consultaron por su continuidad en conferencia de prensa: «Vamos a pensar y ver cómo sigue todo, obviamente que hablaremos con Román, con Chelo, de todo lo que viene por delante. No esperábamos que tener que finalizar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir avanzando, seguramente ahora planificaremos para lo que viene«. En este testimonio, Úbeda demuestra sus ganas de seguir en Boca, pero no dependerá de él. Habrá que estar atentos.