El goleador de la Selección Argentina Lautaro Martínez volvió a los entrenamientos tras perderse la fecha FIFA por una lesión. El delantero argentino hizo un posteo en las redes sociales.

El delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez superó superar una lesión muscular que lo marginó de varios partidos de la Serie A, la Champions League y la fecha FIFA con el combinado Albiceleste, que jugará este martes su último encuentro del año ante Costa Rica.

Cuándo se lesionó Lautaro Martínez

Martínez había sufrido una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo el 13 de octubre, por la segunda fecha de la Champions League. Así lo evidenciaron los estudios realizados tras el encuentro contra el Club Brujas.

El delantero del Nerazzurro se perdió siete partidos, incluida la derrota en el derbi contra el AC Milan.

Martínez tuvo una molestia muscular que lo marginó durante varias semanas de las canchas. No pudo estar en la parte final de este 2026 y no fue convocado a la Selección argentina, a la que no volverá hasta la próxima fecha FIFA, programada para marzo del año entrante.

El posteo de Lautaro Martínez en las redes sociales

El delantero dijo en Instagram: «Contento de estar de vuelta entrenando con mis compañeros de equipo».

El Toro aspira a estar en la convocatoria para el partido de visitante contra el Atalanta, programado para el domingo 22 de noviembre.

El Inter de Milán se quedó sin su capitán supo suplirlo bien, sin sobresaltos ni sufrimientos, ya que en los 7 encuentros que disputó en la Serie A y la UEFA Champions League, ganó 6 y perdió tan solo uno, ante el A. C. Milan por 3-1; además, quedó segundo, con 28 puntos en la liga principal, por debajo de la Lazio, primera con 29.