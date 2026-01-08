El técnico de Tottenham criticó a Cuti Romero tras el explosivo posteo del defensor

El defensor de la Selección Argentina generó polémica en las redes tras la derrota de su equipo.

Cristian «Cuti» Romero no se guardó nada y explotó contra la dirigencia de Tottenham tras la derrota por 3 a 2 ante Bournemouth del miércoles.

«En momentos como este, otras personas deberían alzar la voz, pero no son ellas, como viene sucediendo desde hace años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras«, fue la frase más picante del posteo del defensor cordobés, que luego editó.

El defensor campeón del mundo terminó borrando la parte final «para decir algunas mentiras«, que apuntaba directamente contra la directiva de Tottenham.

El ruido interno que generó semejante posteo, y más viniendo del capitán, repercutió puertas adentro y el entrenador de Tottenham recogió el guante y dio su versión de los hechos.

“Desde que Cuti Romero se convirtió en capitán del club, ha hecho muchas cosas bien. Pero cuando eres un líder joven, a veces cometes errores”, arremetió el entrenador danés.

Y agregó el ex director técnico de Brentford: «Claro que es bueno mantenerlo en secreto. Tuvimos una buena conversación con él esta mañana sobre todo«.

De cara al futuro inmediato de los Spurs, Franck indicó que «tenemos que centrarnos en el partido de la FA Cup, una buena oportunidad contra el Villa, un equipo que está en un gran momento. El torneo es muy importante para la afición; lo hemos ganado ocho veces en nuestra historia. Es una etapa difícil, pero la superaremos«.