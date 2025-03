El título N° 100 se hace desear para Djokovic: perdió la final de Miami con Mensik

Solo dos jugadores en este siglo han alcanzado la hazaña de ganar su primer título en el ATP Tour en un ATP Masters 1000: el español Albert Portas en Hamburgo 2001 y el checo Jakub Mensik en Miami 2025. La pequeña lista se agrandó en las últimas horas con el gran triunfo del diestro de 19 años sobre Novak Djokovic con idénticos parciales de 7-6 (4) y 7-6 (4).

Y es inesperado por el contexto: el serbio, que buscaba su título N° 100 en el ATP Tour y una cifra récord de siete coronas en el Miami Open. Lideraba 1-0 el cabeza a cabeza y llegaba a su duelo con marca de 6-1 en finales del torneo. Solo Andy Murray, sentado en el box como su coach, había podido vencer a Nole en esta ronda del torneo 2009.

Además, Mensik no había disputado nunca una final distinta a la de un ATP 250 (fue subcampeón en Doha 2024). Pudo haber padecido los nervios de la circunstancia, porque el duelo arrancó seis horas después de lo planeado debido a la lluvia. Sin embargo, el 54° del rankings tuvo pocas señales de inexperiencia ante la leyenda.

«No hay tarea más difícil que vencerlo en una final»

«No era la primera vez que jugaba contra Novak», dijo Mensik, quien perdió ante Djokovic el año pasado en cuartos de final de Shanghái. «No hay tarea más difícil en el tenis que vencerlo en una final. Pero, por supuesto, me sentí genial. Era mi momento, así que intenté concentrarme en el partido como lo hice en rondas anteriores».

Aunque dejó ir una ventaja de 4-1 en el primer set, se mantuvo aplomado y esperó su oportunidad. Esta llegó en el desempate que se llevó para adelantarse en el marcador a los 55 minutos de juego contra su ídolo de infancia. La paciencia también lo acompañó en el segundo. Si bien desperdició una ventaja de 15/40 en el 2-2, siguió estable con su saque y llegó al tie break una vez más mejor parado que el 99 veces campeón del ATP Tour. Poco después de las dos horas de partido, selló su victoria 42° en el circuito, que le vale para consagrarse campeón por primera vez.

«Para ser sincero, no sé qué decir. Me siento increíble, obviamente«, dijo Mensik en su entrevista en la cancha. «Probablemente es el día más importante de mi vida y lo he hecho de maravilla, algo de lo que estoy muy contento. Pude mostrar mi rendimiento y no me sentí nervioso antes del partido. Me siento súper feliz y creo que las emociones llegarán después».

«El primer título de muchos», firmó Mensik en la cámara tras el triunfo, que lo convierte en el segundo campeón más joven en la historia del torneo. Solo superado por Carlos Alcaraz, entonces de 18 años en 2022. Con este resultado, Mensik se convierte en el campeón con peor ranking en la historia del torneo, así como en el primer checo en ganar este evento desde que nació la categoría Masters 1000 en 1990 (Ivan Lendl conquistó el torneo en 1989).

«Este es el momento de Jakub»

«Este es el momento de Jakub, el momento de su equipo, el momento de su familia. ¡Felicidades, un torneo increíble!«, dijo Djokovic. «Me duele admitirlo, ¡pero fuiste mejor! En los momentos decisivos, entregaste el máximo con un saque increíble y un esfuerzo mental fenomenal para mantenerte firme en un momento difícil», cerró Nole.