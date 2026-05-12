La roquense Rosario Jurado debutó con triunfo en el Sudamericano Sub 14 de Santa Fe

Rosario es la mejor del país en su categoría y lidera al equipo nacional en el Sudamericano.

Este lunes comenzó el Sudamericano Sub 14 de tenis y hay una representante rionegrina. Se trata de Rosario Jurado, oriunda de General Roca que es parte de la selección nacional que está compitiendo en Santa Fe.

A pesar de su corta edad, la joven tenista tiene una larga y exitosa trayectoria. Fue campeona nacional sub 10 y sub 12 y número 1 del país en esta última categoría. En 2025, Rosario recibió una beca por parte de la academia de Rafael Nadal ubicada en Manacor, España, donde se entrenó durante 14 días con profesores de talla mundial.

El seleccionado argentino que representa al país en Santa Fe.

Además, hace dos semanas fue parte del equipo argentino que disputó el clasificatorio para Wimbledon Junior en San Pablo, donde tuvo un gran rendimiento y quedó a un paso de entrar al Grand Slam. Es su segunda experiencia en el torneo continental, luego de participar del Sudamericano Sub 12 en Paraguay en 2024.

Este lunes, Rosario debutó en el Sudamericano Sub 14 con una sólida victoria frente a la colombiana Manuela Medina por 6-0 y 6-4. Este martes, enfrentará a Ecuador por la segunda fecha. Tras el triunfo, mostró su alegría de arrancar el certamen con el pie derecho: «Era el partido más duro de la zona. Jugarlo el primer día está buenísimo porque estamos con toda la energía. Estaba con la seguridad de poder jugar».

Luego, describió cómo se siente representar al país en este torneo: «Es algo inigualable. No hay nada más grande que representar a Argentina. No es un peso, es un orgullo«. Para cerrar, remarcó cuáles son los objetivos en Santa Fe: «Poder disfrutarlo y jugar bien».

Rosario selló el triunfo argentino ante Colombia.

El torneo está compuesto de dos zonas de cinco equipos. En la rama femenina, Argentina integra el grupo B junto a Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay. Además, el certamen otorga dos plazas para el Mundial de la categoría, que se realizará en República Checa.