Aguinaldo ANSES: ¿Cuándo cobran jubilados y pensionados el medio aguinaldo de junio 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió la hoja de ruta para el pago del primer Sueldo Anual Complementario (SAC) del año. Esta medida, que alcanza a jubilados y pensionados de todo el país, busca dar previsibilidad financiera de cara al cierre del primer semestre.

Según el esquema oficial, la acreditación de este beneficio adicional se realizará de forma conjunta con los haberes de junio 2026, eliminando la necesidad de trámites extras. Para los jubilados y pensionados del sistema general, así como para los titulares de pensiones no contributivas, este ingreso representa un refuerzo clave que se calcula sobre el mejor haber percibido en lo que va del 2026, reflejando las actualizaciones por movilidad que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó mensualmente.

ANSES: Cómo calcula la Administración Nacional de la Seguridad Social el aguinaldo para jubilados y pensionados

El cálculo del medio aguinaldo que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social genera muchas dudas en los centros de pago. Para determinar el monto, se toma el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por jubilados y pensionados durante el periodo enero-junio de 2026. Al respecto, es importante señalar:

Impacto de la movilidad : la Administración Nacional de la Seguridad Social incluye los aumentos otorgados por IPC en la base de cálculo.

: la incluye los aumentos otorgados por en la base de cálculo. Componentes excluidos : habitualmente, los bonos extraordinarios no remunerativos no se computan para el aguinaldo de los jubilados y pensionados , salvo disposición oficial en contrario.

: habitualmente, los no remunerativos no se computan para el aguinaldo de los , salvo disposición oficial en contrario. Recibo digital: los beneficiarios podrán consultar el desglose exacto de su liquidación en la plataforma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social a partir de los primeros días de junio 2026.

ANSES junio 2026: calendario de cobro de la Administración Nacional de la Seguridad Social para jubilados y pensionados

El cronograma de junio 2026 diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social divide a los beneficiarios según sus ingresos para evitar aglomeraciones. El calendario para jubilados y pensionados que perciben el aguinaldo quedó conformado así:

Haberes Mínimos (incluye PNC y PUAM) : iniciarán el cobro del aguinaldo el lunes 8 de junio 2026, siguiendo la terminación del DNI.

: iniciarán el cobro del aguinaldo el lunes 8 de junio 2026, siguiendo la terminación del DNI. Haberes Superiores a la Mínima: la Administración Nacional de la Seguridad Social depositará el haber y el SAC entre el 23 y el 29 de junio 2026.

Esta organización de la Administración Nacional de la Seguridad Social asegura que los jubilados y pensionados cuenten con sus fondos de manera escalonada.

Cabe destacar que el pago del aguinaldo alcanza también a las pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, quienes verán reflejado el beneficio de manera automática en sus cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social.