El Trail Aniversario de General Roca se corrió en Paso Córdoba: los resultados y las mejores fotos

El Trail Aniversario de Roca se corrió en Paso Córdoba. (Foto: Gentileza Carlos Mir)

El Trail Aniversario de General Roca se corrió en Paso Córdoba con una gran participación en las tres distancias de 8K, 17K y 27K.

En el trayecto más largo de 27 kilómetros, Gabriel Muñoz Soto se impuso en el masculino. El de Plottier, que venía de ganar el K21 de Villa Pehuenia, se quedó con la general con un tiempo de 1h57m14s.

Completaron el podio Rodrigo García de Los Menucos (1h57m35s) y Sergio Pereyra zapalino, que está radicado en Junin de Los Andes (1h59m13s).

En la rama femenina, festejó Maira Mardones, de Catriel, con un tiempo de 2h21m08s. La escoltaron dos roquenses, Belén Sepúlveda (2.32.52) y Belén Barrueto (2.33.38).

En los 17K los ganadores fueron el chubutense Eulalio Muñoz (1h09m18s) y la zapalina Roxana Flores (1h22m22s). En los 8K, se impusieron el roquense de 16 años Thiago Suárez (28m37s) y la cipoleña Malena Trecanao (33m57s).

