Junio 2026: ¿quiénes recibirán el bono de ANSES de $70.000 y cómo impacta en sus haberes?

Bono de ANSES de $70.000: el Gobierno oficializó el monto de junio y el tope para cobrar el refuerzo extraordinario.-

El último viernes de mayo 2026, el Gobierno nacional oficializó la vigencia de las partidas financieras que complementarán los haberes de la seguridad social de cara a junio 2026. A través del Decreto 399/2026 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei ratificó la entrega del bono de ANSES de $70.000, una suma fija de contingencia que se mantiene sin modificaciones nominales desde marzo 2024.

Al complementarse con la Resolución 139/2026 de ANSES, que dejó firme el incremento por movilidad del 2,58% basado en la inflación de abril, el mapa de ingresos para el sector pasivo quedó completamente delineado.

La liquidación de junio 2026 presentará una fisonomía particular en la Patagonia junto con la zona desfavorable, ya que coincidirá de forma integrada con el pago de la primera cuota del medio aguinaldo semestral.

Junio 2026: el alcance técnico y los topes para percibir el bono de ANSES de $70.000

La distribución del adicional de contingencia, procesada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, sigue un criterio de progresividad decreciente. El tope máximo de ingresos consolidados para tener derecho a percibir algún tramo del bono de ANSES de $70.000 se fijó en $473.317,99.

Bajo estas condiciones dictadas por el organismo previsional, el esquema de acreditación se dividirá según el nivel de haberes básicos:

Cobro íntegro del refuerzo : los beneficiarios que perciben la jubilación mínima del SIPA, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes cobren Pensiones No Contributivas (PNC) accederán a los $70.000 completos.

: los beneficiarios que perciben la jubilación mínima del SIPA, los titulares de la y quienes cobren accederán a los $70.000 completos. Liquidación proporcional : aquellos jubilados y pensionados que cuenten con un haber previsional regular por encima del piso mínimo, pero por debajo del techo de $473.317,99, recibirán una suma equivalente hasta alcanzar dicha frontera monetaria.

: aquellos que cuenten con un haber previsional regular por encima del piso mínimo, pero por debajo del techo de $473.317,99, recibirán una suma equivalente hasta alcanzar dicha frontera monetaria. Exclusión del beneficio: quienes superen de forma ordinaria el límite consolidado o perciban la jubilación máxima (que trepará a $2.713.948,17 antes del medio aguinaldo) no serán alcanzados por el subsidio estatal.

Junio 2026: el impacto real en las escalas de jubilados y pensionados por el congelamiento del bono de ANSES

Un análisis pormenorizado de las planillas de la Administración Nacional de la Seguridad Social revela un fenómeno de licuación real frente al avance de los precios, debido a que el valor nominal del refuerzo permanece estancado desde hace más de dos años.

Si bien el haber previsional básico se actualiza un 2,58%, la mejora de bolsillo efectiva para quienes dependen del bono de ANSES de $70.000 es menor, registrando variaciones que oscilan entre el 2,06% y el 2,19% según la categoría.

De esta manera, las cajas de ahorro del sistema bancario registrarán los siguientes montos brutos totales integrados (haber + SAC + adicional):

Jubilación Mínima y PNC Madres de 7 Hijos : percibirán un total bruto aproximado de $674.976,99, compuesto por un básico de $403.317,99, el medio aguinaldo de $201.659 y el adicional completo.

: percibirán un total bruto aproximado de $674.976,99, compuesto por un básico de $403.317,99, el medio aguinaldo de $201.659 y el adicional completo. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el monto consolidado ascenderá a $553.981,59 de bolsillo.

: el monto consolidado ascenderá a $553.981,59 de bolsillo. PNC por Discapacidad o Vejez: los beneficiarios asistenciales de esta línea previsional accederán a un ingreso global de $493.483,89.

Cómo consultar el recibo digital con el bono de ANSES de $70.000 y el aguinaldo en junio 2026

Para garantizar el control de los haberes y auditar que las liquidaciones cumplan con las normativas vigentes, el organismo previsional habilitará los comprobantes digitales de forma anticipada. Los beneficiarios del sistema previsional podrán verificar de manera individual las sumas correspondientes al bono de ANSES de $70.000 y el aguinaldo integrado a partir del lunes 8 de junio 2026.

La consulta se realiza ingresando a los canales digitales de atención no presencial, mediante el portal web oficial o utilizando la aplicación para dispositivos móviles Mi ANSES.

Los titulares de las prestaciones deberán completar el acceso ingresando su número de CUIL o CUIT, acompañado por la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la interfaz, en el menú específico de haberes, figurará el detalle discriminado de cada concepto con sus respectivos descuentos de ley, permitiendo a los jubilados validar sus fondos y comprobar la correcta inclusión del plus del 40% por Zona Austral antes de dirigirse a los cajeros automáticos habilitados.