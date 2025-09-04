El mensaje de Franco Colapinto para Alpine antes del GP de Monza: «Me veo mucho más confiado»

Este fin de semana, Franco Colapinto volverá a la acción en un circuito especial para él. El piloto argentino se presentará en el Gran Premio de Monza, donde tuvo su debut en la Fórmula 1 hace un año. En aquel momento representaba a Williams y ahora luce los colores de Alpine, con los que sueña sumar sus primeros puntos de la temporada, y así lo remarcó en conferencia de prensa.

«Fue la primera pista que probé el año pasado, tengo muy buenos recuerdos de aquí, de volver a Monza, el lugar de mi debut, han pasado muchas cosas desde entonces. Es genial volver a Monza porque es muy pasional con los ‘tifosi’ y ahora tengo nueve carreras que conozco. El haber recibido esa llamada fue un sueño hecho realidad», recordó el oriundo de Pilar cuando ocupó el lugar de Logan Sargeant.

En ese sentido, rememoró en la rueda de prensa de la FIA que «hace un año todo era nuevo para mí, muy complejo, ahora tengo más experiencia, más tiempo, trabajo con un grupo de veinte ingenieros en la fábrica, mientras en Fórmula 2 normalmente solo tienes uno a tu lado. Este es un equipo muy grande y están poniendo todos sus esfuerzos desde la fábrica para poner el coche en pista. He aprendido muchas cosas desde entonces«.

Franco Colapinto, ilusionado con Alpine en la Fórmula 1

«Me veo mucho más confiado con el coche, el equipo de ingenieros me ha ayudado pero todavía no estamos donde queremos, estuvimos cerca de los puntos en Zandvoort pero esta pista será difícil para nosotros, con tantas rectas», reflexionó el piloto argentino que viene demostrando un mejor nivel que su compañero Pierre Gasly desde hace dos carreras.

Pese a que no pudo sumar su primeros puntos el fin de semana pasado, Colapinto destacó su trabajo y se mostró ilusionado para lo que viene: «Creo que fue un buen fin de semana, vimos un buen rendimiento del coche e hicimos un buen trabajo con la estrategia también, estoy contento pero lo hubiera estado más si hubiéramos puntuado. Estoy seguro de que pronto puntuaremos».