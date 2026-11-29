Punto final para el español Marc Márquez y su brillante campaña deportiva sobre las dos ruedas. «He dejado la piel por las motos, y las motos me han dado muchísimo«, señaló hoy el piloto de 33 años, tras finalizar segundo en su última carrera en MotoGP y retirarse de la competición profesional.

El de Cervera completó hoy en Cheste su última competencia, cruzando la meta en el segundo lugar detrás de Raúl Fernández (Aprilia). Poco importó el resultado, aunque el español naturalmente que intentó por todos medios coronar su brillante aventura en lo más alto del podio.

“Muy emocionado, lo más importante es que la última carrera la he hecho a mi estilo, dándolo todo hasta la última vuelta”, expresó el español, cuya sorpresiva decisión tuvo una estrecha relación con la infidinidad de episodios físicos sufridos a lo largo de su carrera.

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“Casi ganamos”, se reía, con el micrófono en mano. “Agradeceros todo el apoyo. La moto la voy a echar de menos, pero siempre la puedo usar. Esto ya no lo podré vivir, así que muchas gracias, muchas gracias”, agregó el catalán entre lágrimas, en el último encuentro con su público.

Punto final para una de las campañas más exitosas de la historia. Márquez, que debutó con apenas 15 años en 2008, dejó su huella entre los más grandes: 10 títulos mundiales (8 en Moto GP), 106 victorias (80 en MotoGP), 173 podios (135 en MotoGP) y 106 Pole Positions.

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Con una brillante labor en la última competencia del año, Raúl Fernández le dio el triunfo al equipo Trackhouse y a Aprilia el Campeonato de Constructores en el Mundial de Motociclismo.

El piloto español, que largó desde la tercera ubicación, alcanzó su segundo éxito en competencias largas (había ganado en Silverstone) y completó el año en el séptimo puesto.

Detrás de Márquez, y completando el podio, arribó su compatriota Pedro Acosta, a bordo de la KTM. Además del campeón del mundo, también se despidieron del Moto GP el español Alex Rins y el australiano Jack Miller, que también fueron homenajeados por la afición.