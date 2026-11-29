Carlos Bianco afirmó que, si se suspenden las PASO, el peronismo deberá definir su candidatura presidencial entre Axel Kicillof y Sergio Massa.-

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo este domingo que una eventual suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) reducirá la discusión interna del peronismo a dos alternativas de candidatura presidencial, Axel Kicillof y Sergio Massa, y obligará a sellar un acuerdo político de cúpula entre el sector de Cristina Kirchner y el Movimiento Derecho al Futuro.

De acuerdo con las declaraciones públicas brindadas por Carlos Bianco en entrevista con FM Milenium, el debate interno se acelera frente al proyecto del Gobierno nacional para eliminar las instancias primarias antes de los próximos comicios generales.

En paralelo, los distintos espacios del justicialismo organizan una tercera cumbre de referentes encabezada por Kicillof, Massa y Máximo Kirchner para definir el esquema electoral rumbo a 2027.

Qué planteó Carlos Bianco sobre Axel Kicillof, Sergio Massa y el acuerdo sin PASO

Durante su intervención radial, el funcionario bonaerense, principal articulador político del gobernador Axel Kicillof, delimitó los pasos necesarios para ordenar la oferta electoral de la oposición ante La Libertad Avanza.

Bianco señaló que, sin la herramienta de las PASO, no existen más de dos opciones para encabezar la fórmula presidencial del espacio, en referencia directa a Axel Kicillof y Sergio Massa.

El ministro indicó que la primera definición consistirá en constituir un frente electoral con los partidos y sectores del campo popular, para luego acordar al más alto nivel el mecanismo de selección de la candidatura única.

Bianco atribuyó la iniciativa para suspender las primarias a una maniobra del Ejecutivo nacional, destinada a dificultar la organización de la oposición y favorecer el proyecto de reelección de Javier Milei.

La postura de José Mayans y la tercera cumbre entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner

El reclamo por las reglas electorales de 2027 sumó también definiciones desde la bancada del peronismo en el Senado de la Nación, en la antesala de una nueva instancia de diálogo entre sus principales dirigentes.

El senador José Mayans afirmó que el oficialismo busca eliminar las PASO mediante acuerdos con gobernadores provinciales y advirtió que, sin primarias abiertas, la designación directa resulta compleja salvo que medie un acuerdo general entre todos los sectores.

Mientras se discute el calendario legislativo, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner avanzan en la convocatoria a una tercera cumbre partidaria para unificar criterios sobre la estrategia electoral y la conducción del espacio.