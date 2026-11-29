En un contexto marcado por la desaceleración de la actividad y sucesivas correcciones a la baja en las proyecciones oficiales, Argentina quedó fuera de las 100 economías con mayores perspectivas de expansión para 2026. Según los últimos datos difundidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país se ubicó en el puesto 127 sobre un total de 191 economías analizadas a nivel global.

De acuerdo con el informe del organismo multilateral, la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para la economía argentina se situó en el 2,1%. Esta cifra no solo refleja un freno respecto de las estimaciones previas, sino que además deja al desempeño local un punto porcentual por debajo del promedio mundial, el cual fue calculado en un 3,1%.

El fuerte recorte del FMI y los factores que explican el freno

El medio Ámbito Financiero mencionó que el panorama que trazan los analistas privados en el mercado interno resulta todavía más cauteloso que el del organismo internacional. Las consultoras locales advierten que la expansión al cierre del año podría ubicarse por debajo del 1%, condicionada por la debilidad del consumo y las dificultades que atraviesan los rubros vinculados directamente al mercado interno.

La relegada posición de Argentina en la tabla global responde de manera directa a la revisión que ejecutó el FMI en octubre pasado. En esa actualización de su informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), el organismo aplicó un recorte de 1,4 puntos porcentuales sobre su previsión anterior para el país, pasando de un crecimiento estimado del 3,5% al actual 2,1%.

Banco Central.

De confirmarse esta trayectoria, la actividad económica nacional avanzaría a menos de la mitad del ritmo registrado durante 2025, período en el que el PBI había logrado expandirse un 4,5%. El contraste es aún más notorio al observar que, mientras Argentina sufrió una poda significativa en sus metas, el organismo decidió mantener sin cambios su pronóstico de crecimiento global en el 3,1%.

Detrás de este deterioro en las expectativas confluyen factores tanto internos como externos. En el plano doméstico, inciden la menor fortaleza de la demanda interna, las condiciones financieras restrictivas y el impacto del proceso de transformación estructural que atraviesa la economía. A este cuadro se suma un escenario internacional complejo, atravesado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el encarecimiento de la energía y el endurecimiento de las condiciones de financiamiento para los mercados emergentes.

Cómo queda Argentina frente a la región y las potencias globales

En la comparación con el resto de América Latina, las proyecciones del FMI exhiben un mapa dispar en el que Argentina queda relegada frente a varios de sus principales socios comerciales. El liderazgo regional en materia de expansión lo encabeza Paraguay, con una suba proyectada del 4,5%, seguido por Perú, para el cual se estima un avance del 3%.

Por encima del 2,1% proyectado para Argentina también se posicionan Brasil y Colombia, ambos con una tasa de crecimiento esperada del 2,2%. En cambio, el desempeño local lograría superar a otras economías importantes de la región, como México (1,5%), Uruguay (1,3%) y Chile, que apenas alcanzaría una variación positiva del 0,6%.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: Clarín Fotografía

A escala global, el ranking de expansión está liderado por Guyana, con un salto estimado del 22,3% traccionado por el desarrollo de su industria petrolera. Detrás se ubican Taiwán (10,7%), impulsado por la demanda de semiconductores para inteligencia artificial, y Sudán del Sur (10,5%). Entre las grandes potencias, India encabeza las perspectivas seguida por China, mientras que Estados Unidos también proyecta un ritmo superior al argentino.

Los datos del Indec y el pronóstico más severo del Banco Central

Según Infobae, la pérdida de dinamismo que reflejan los organismos internacionales tiene su correlato directo en las estadísticas oficiales del mercado local. Los registros del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), elaborados por el Indec, anticipan que la economía argentina habría acumulado dos trimestres consecutivos de contracción, lo que en términos técnicos configura un escenario de recesión.

Si bien la actividad logró mostrar señales de rebote tras el retroceso mensual del 2,5% registrado en julio con mejoras del 0,4% en agosto y del 1,1% en septiembre, esos avances resultaron insuficientes para revertir la caída inicial del período. El mercado aguarda ahora la publicación oficial del PBI del tercer trimestre, prevista para el 16 de diciembre, y el dato del EMAE de octubre, que se conocerá el 21 de diciembre.

Hacia el tramo final del año, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) proyecta un repunte desestacionalizado del 2% para el cuarto trimestre. No obstante, los economistas que participan de la encuesta oficial son mucho más pesimistas que el FMI respecto del balance anual: estiman que el PBI crecerá apenas un 0,7% en todo 2026, tras aplicar un nuevo recorte de 0,8 puntos porcentuales respecto de la medición previa.