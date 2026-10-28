El último revés: Stan Wawrinka le dijo adiós al tenis, sin remordimientos y siempre al 100 %

Stan Wawrinka será recordado por su elegante revés a una mano, su determinación inquebrantable y su humildad. El tenista suizo, que puso fin a su carrera en el ATP de Basilea, conquistó tres títulos de Grand Slam y alcanzó el puesto Nº 3 del ranking. Para él, sin embargo, el legado nunca ha consistido en cómo lo recuerden los demás, sino en el esfuerzo que dedicó a cada partido y el respeto que mostró hacia todos los que lo rodeaban.

«No me corresponde a mí decirlo. Existen distintas visiones sobre mí como jugador a lo largo de estos últimos 20 años», comentó Wawrinka, al ser consultado sobre su legado. «En mi carrera, lo único que quise fue darlo todo, no tener remordimientos, luchar siempre y entregar el 100 % en cada encuentro; por respeto a mí mismo, a mi rival, al torneo, a los aficionados, a todo el mundo», agregó.

Camino a la última función, ante su gente . Perdió ante Jiri Lehecka por un doble 7-6. (AP)

Wawrinka tiene poco de qué arrepentirse, tras haber desafiado las expectativas en repetidas ocasiones; un ejemplo memorable fue el US Open de 2016, donde, a sus 31 años, afrontó la presión de lo que bien pudo haber sido su última oportunidad real de ganar otro título de Grand Slam. Buscó el consejo de su entrenador de siempre, Magnus Norman, antes de derrotar a Novak Djokovic en cuatro sets. Y se convirtió en el campeón individual masculino de mayor edad en Nueva York durante la Era Abierta.

Aquel fue el tercer y último GS de Wawrinka; curiosamente, cada una de sus victorias en finales de Grand Slam fue contra un Nº 1 del mundo. «Fue un momento estresante; son cosas que pueden pasar en el deporte», señaló Wawrinka. «Estaba muy nervioso antes de la final. No fue la antesala más sencilla, pero tuve una gran charla con Magnus, quien me ayudó mucho a superar ese momento. Realmente me ayudó a estar en el momento presente y a no pensar demasiado en el resultado«, siguió.

Otra toma de su magistral revés, en la versión arcilla. (Achivo)

Generoso e influyente

Su generosidad se extendió a otros jugadores, como Matteo Berrettini, a quien Wawrinka se enfrentó este año en la primera ronda de Wimbledon y del US Open, pero cuya relación con el suizo va más allá de sus enfrentamientos. Cuando conversaron en Montecarlo, Stan le brindó palabras de ánimo en un momento en el que las lesiones y la irregularidad habían puesto a prueba su confianza.

El ex Nº 6 del mundo y finalista de Wimbledon encontró aliento en la experiencia de Wawrinka, inspirándose en un tenista que, superando los cuarenta, seguía compitiendo contra rivales más jóvenes. «Siempre me ha apoyado mucho», comentó Berrettini. «Cada vez que hablábamos, me transmitía grandes conocimientos sobre este deporte, y sobre todo, sobre el amor por el juego. Se notaba cuánto amaba el tenis y cuánto le apasiona competir«, agregó.

Oro olímpico, junto al enorme Roger Federer en los Juegos de 2008. (Archivo)

La influencia de Wawrinka también se manifiesta en el golpe que definió su carrera: el revés a una mano. Se trata de un arma potente y elegante que le permitió conquistar 16 títulos y ejecutar innumerables golpes ganadores espectaculares. Incluso en sus últimas temporadas, siguió siendo un arma letal, recordando a los aficionados por qué pocos jugadores podían estar a la altura del suizo cuando tenía tiempo para desplegarlo.

A medida que el revés a una mano se vuelve cada vez menos frecuente en el más alto nivel, Wawrinka, junto con su compatriota y leyenda suiza Roger Federer, ha contribuido a preservar su atractivo, sirviendo de inspiración para jugadores como Lorenzo Musetti.

El retiro fue en Basilea, el patio de su casa. (AP)

«Fue mi primer rival cuando logré mi primera victoria en el ATP Tour, en Roma en 2020», recordó Musetti. Y agregó: «Para mí, fue un comienzo maravilloso para mi carrera enfrentarme a un rival como él; crecí idolatrándolo. Fue uno de los reyes del revés a una mano. Fue un momento muy especial enfrentarme a él, y ganarle resultó aún más significativo».

El legado de Wawrinka también perdurará a través de los jóvenes tenistas suizos a quienes ha brindado su apoyo; el tres veces campeón de Grand Slam siempre se ha mostrado dispuesto a compartir su experiencia y ofrecer consejos a quienes siguen sus pasos. Entre ellos se encuentra Henry Bernet, de 19 años, cuyo revés a una mano recuerda al de Wawrinka.

Stan y Henry, cuando jugaron dobles en Gstaad. (Archivo)

Este joven ha entrenado junto a Wawrinka en numerosas ocasiones; incluso llegaron a compartir pista en dobles en Gstaad el año pasado. Bernet, campeón júnior del Abierto de Australia 2025, es consciente de lo valioso que resulta aprender de un jugador que ha logrado tanto y que, aun así, mantiene intacto su deseo de ayudar a la siguiente generación.

«Stan ha tenido una carrera increíble. Si echamos la vista atrás, contar con un tenista que ha ganado tres títulos de Grand Slam y que se ha mantenido constantemente entre los 100 mejores del mundo es algo que nos llena de alegría. Cada vez que entrenaba con él, vivía una experiencia sumamente importante; se nota que tiene un interés genuino por ayudar a los jugadores más jóvenes a dar el salto al circuito profesional de élite», afirmó Bernet.

Ahora que Wawrinka se despide del tenis, su revés y sus tres títulos de Grand Slam perdurarán en los momentos más destacados de su trayectoria; pero también permanecerán su espíritu de lucha, su humildad y su generosidad hacia quienes le rodean. Para un tenista que lo entregó todo por este deporte, quizá su mayor legado sea la inspiración que deja tras de sí.