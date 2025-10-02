El viaje de Karen Puentes: De Rincón de los Sauces al sueño de la Copa Libertadores con San Lorenzo

Por segunda vez en la historia, la Copa Libertadores femenina se disputará en Argentina y en las filas de San Lorenzo habrá presencia de Neuquén. Se trata de Karen Puentes, defensora de 28 años, oriunda de Rincón de los Sauces, quién buscará dejar su sello propio en el elenco que participará por tercera vez en el certamen continental.

“Soy de Rincón nací ahí y a los siete años me mudé a Tucumán. Siempre hice fútbol, mi mamá jugaba en Rincón y yo también empecé ahí jugando con mi hermano”, contó Puentes en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El fútbol siempre formó parte de su vida. Las calles del noroeste de la provincia de Neuquén fueron testigo de sus primeros pasos, hasta que la familia se trasladó a Tucumán. Allí inició en una escuelita y seis años más tarde llegó a San Martín de Tucumán, donde se formó en divisiones juveniles hasta dar el salto a Buenos Aires.

El gran salto de su carrera futbolística llegó en 2019 cuando se presentó a una prueba en San Lorenzo y quedó seleccionada: «Ahí fiché e inicié mi carrera en un club de Primera», recordó.

Por último, sobre las expectativas del Santo en el certamen continental, Puentes fue optimista. «Nos tocó un grupo bastante complicado, pero nos estuvimos preparando de la mejor manera. En lo personal siento que el grupo está bien con mucha hambre de gloria«, cerró.

Con el Ciclón, Puentes vivirá su tercera experiencia internacional, ya que el equipo azulgrana participó en ediciones previas de la Copa Libertadores. En esta ocasión, el elenco dirigido por Franco Bertera integrará el Grupo C, junto a San Pablo (único equipo de Brasil que no se consagró en el certamen), Colo Colo (Chile, campeón en 2012) y Olimpia (Paraguay).

El gran debut de San Lorenzo será este viernes ante San Pablo de Brasil, a las 20 horas, en cancha de Banfield. Luego enfrentará a Olimpia el lunes a las 16 en el estadio de Deportivo Morón, y cerrará la fase de grupos ante Colo Colo, el jueves a las 20, también en Morón.