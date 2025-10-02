Boca debuta ante Alianza Lima en la Copa Libertadores femenina: horario, transmisión y todo lo que tenés que saber

Esta tarde Boca se medirá con Alianza Lima de Perú por la Copa Libertadores Femenina en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. En Buenos Aires, el conjunto de Florencia Quiñones intentará ser protagonista en una nueva edición del certamen continental.



El duelo será desde las 16 y contará con la transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play y Telefe. El equipo dirigido por Florencia Quiñones comparte zona además con Ferroviária (Brasil) y ADIFFEM (Venezuela), y buscará dar el primer paso en su gran objetivo: llegar a la final y cortar el dominio de los conjuntos brasileños.

En la previa al duelo, en una entrevista con El canal de Boca, el medio de comunicación oficial del club, el Juan Román Riquelme, presidente y máximo ídolo de la institución, palpitó el estreno y elogió al plantel.

«La ilusión de los hinchas es muy grande. El año pasado estuvimos entre los cuatro mejores, ahora vamos a intentar llegar a la final. A las chicas se las ve muy bien». El Xeneize viene de subirse al podio en la edición pasada en Paraguay, donde se quedó con el tercer puesto tras superar a Independiente del Valle.

El debut de Boca será uno de los platos fuertes de la jornada inaugural, que también tendrá el cruce entre Corinthians e Independiente del Valle desde las 16 en Banfield.

Lista de convocadas de Boca para la Copa Libertadores 2025

Laurina Oliveros Maylén Guerra Julieta Cruz Emily Ormson Eliana Stabile Carolina Troncoso Agustina Arias Andrea Ojeda Camila Gómez Ares Kishi Núñez Brisa Priori Camila Baccaro Eugenia Flores Lola Ruffini Brisa Campos Yohana Masagli Julieta Martínez Joaquina Rodríguez Palma Belén Pokoracky Lorena Benítez Yuria Sasaki Sarah Mirr Araceli Pereyra

DT: Florencia Quiñones

El fixture de Boca en la fase de grupos

Boca vs. Alianza Lima – jueves 2 de octubre – 16 (Deportivo Morón)

– jueves 2 de octubre – 16 (Deportivo Morón) Boca vs. ADIFFEM – domingo 5 de octubre – 16 (Banfield)

– domingo 5 de octubre – 16 (Banfield) Boca vs. Ferroviária – miércoles 8 de octubre – 16 (Banfield)

La Copa Libertadores femenina 2025 en Argentina

El certamen se jugará del 2 al 18 de octubre en los estadios de Banfield y Deportivo Morón. Serán 16 equipos divididos en cuatro grupos y por primera vez habrá VAR en todos los encuentros.

Además de Boca y San Lorenzo, representantes de Argentina, estarán los poderosos clubes brasileños Corinthians (máximo candidato y vigente bicampeón), Ferroviária y San Pablo, junto a Colo Colo, Universidad de Chile, Santa Fe, Deportivo Cali, Libertad, Olimpia, Nacional, Independiente del Valle, Always Ready y ADIFFEM.