Las elecciones en Independiente serán el próximo 13 de diciembre.

El panorama electoral en Independiente quedó definido tras el cierre de listas para las elecciones del próximo 13 de diciembre. Serán cinco los candidatos que buscarán suceder a Néstor Grindetti, quien no presentará ningún postulante para continuar al frente del club. La votación se realizará para elegir a la nueva Comisión Directiva que conducirá al Rojo durante los próximos cuatro años.

Quiénes son los candidatos a presidente y sus fórmulas

Los nombres oficializados fueron Luciano Nakis (Lista Roja), Gastón Gaudio (Gente de Independiente) y Enrique Sacco (Movimiento Independiente Auténtico). A ellos se sumaron Daniel González (Agrupación Independiente), agrupación que estuvo a cargo del club hasta 2022 con Hugo Moyano, y Adrián Héctor Simón (Auténticos Rojos).

Gaudio cuenta con el apoyo de Enrique Bochini, ídolo máximo del club.

La listas con las fórmula completas para las elecciones en Independiente

Lista Roja: Luciano Nakis (presidente), Federico Di Pace (vice 1°), Daniel Bertoni (vice 2°).

Luciano Nakis (presidente), Federico Di Pace (vice 1°), Daniel Bertoni (vice 2°). Gente de Independiente: Gastón Gaudio (presidente), Fabio Fernández (vice 1°), Lucas Brea (vice 2°).

Agrupación Independiente: Daniel González (presidente), Alejandro Imbelloni (vice 1°), Tomás Briganti (vice 2°).

Daniel González (presidente), Alejandro Imbelloni (vice 1°), Tomás Briganti (vice 2°). Auténticos Rojos: Adrián Héctor Simón (presidente), Ariel Canteros (vice 1°), Diego Pérez Martínez (vice 2°).

Adrián Héctor Simón (presidente), Ariel Canteros (vice 1°), Diego Pérez Martínez (vice 2°). Movimiento Independiente Auténtico: Enrique Sacco (presidente), Sebastián Epelboim (vice 1°), Hugo Lombardi (vice 2°).





En el caso de Nakis, el trinomio incluye a Daniel Bertoni, quien inicialmente fue candidato de Auténticos Rojos y luego trabó una alianza con el actual prosecretario general de la AFA.

Nakis, el candidato de Chiqui Tapia en Independiente.

El cierre de listas, que se concretó este lunes a las 23.59, estuvo marcado por negociaciones y cambios de último momento. La agrupación liderada por Fernando Montenegro (Puro Sentimiento Rojo) se sumó al espacio encabezado por Enrique Sacco, lo que modificó el armado de las fórmulas.

Enrique Sacco competirá por el cargo de presidente del Rojo.

Expectativa y tensión política en Independiente

Mientras el equipo dirigido por Jadson Viera avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura tras vencer a Argentinos por 2-1, el mapa político quedó definido para encarar unas de las elecciones más convocantes de los últimos años en el club.

El próximo 13 de diciembre, Independiente definirá entre cinco candidatos quién será el encargado de llevar adelante su conducción durante los próximos cuatro años.