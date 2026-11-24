Dirigentes políticos y sindicales compartieron el escenario ante un estadio Ruca Che colmado de militantes.

Con más de 20.000 personas, Fuerza Neuquina y Federal realizó hoy su presentación oficial en la capital neuquina. El espacio político impulsado por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa reunió a militantes, dirigentes políticos y referentes sindicales de distintas localidades de la provincia.

Durante la jornada, la conducción partidaria confirmó que buscará ampliar su representación en la Legislatura y los municipios, con una estructura política propia y el respaldo a la reelección de Figueroa.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del partido y secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, junto a la diputada provincial Daniela Rucci y el secretario general adjunto del sindicato, Ernesto Inal.

También participaron la senadora nacional y presidenta de Comunidad, Julieta Corroza; Juan Luis Ousset; los intendentes de Añelo, Fernando Banderet, y de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda; y las diputadas provinciales Paola Cabeza y Cielubi Obreque.

La representación sindical contó con la presencia de César Godoy, referente de la Uocra en Rincón de los Sauces; Manuel Arévalo, secretario general de Petroleros Jerárquicos, y Walter Gallego, secretario general de Camioneros de Neuquén.

El estadio Ruca Che reunió a militantes y referentes políticos y sindicales de distintos puntos de la provincia.

Marcelo Rucci confirmó el acompañamiento al oficialismo provincial

Durante su discurso, el dirigente petrolero fundamentó su acompañamiento al oficialismo provincial en la defensa de los recursos naturales y los intereses de los trabajadores.

“Vamos a tener nuestra gente que nos va a representar, pero vamos a acompañar este proyecto, un proyecto para los neuquinos”, expresó Rucci.

Rucci también destacó su vínculo personal con Figueroa y valoró las obras de infraestructura vial que lleva adelante la gestión provincial, particularmente en las rutas 6, 7 y 8.

En materia energética, reivindicó el aporte de los trabajadores al crecimiento económico de Neuquén y a las posibilidades de exportación del país.

Además, anticipó que durante el próximo año contarán con un nuevo espacio de formación destinado a quienes buscan incorporarse a la actividad petrolera, una iniciativa que cuenta con el acompañamiento del gobierno provincial y municipal.

Daniela Rucci: «Neuquén es su gente»

La diputada provincial Daniela Rucci repasó los orígenes de la militancia del sector y aseguró que la conformación del partido surgió de una demanda de los propios trabajadores.

“Fuerza Neuquina y Federal nació porque fueron los propios compañeros quienes nos dijeron que querían dejar de militar y poner la cara por gente que después no encontraban nunca más. Querían ser ellos mismos los protagonistas”, expresó.

La legisladora destacó la participación de las mujeres y las familias en la construcción del espacio. También manifestó su intención de ampliar la representación política en la Legislatura y los concejos deliberantes.

“Neuquén es mucho más que sus recursos, que una roca o una formación. Neuquén es su gente, es la clase trabajadora a la que queremos representar”, afirmó.

Por su parte, Daniel Adersch destacó el aporte de los trabajadores a la economía provincial y planteó la necesidad de continuar incorporando organizaciones sindicales a la construcción política del espacio.

El crecimiento territorial del partido

La presentación oficial se produjo después de un año de jornadas de afiliación y apertura de bases partidarias en distintas localidades, especialmente en la región de Vaca Muerta.

El espacio también desarrolla iniciativas destinadas a ampliar la participación de mujeres y jóvenes. Recientemente realizó su primer Foro de Mujeres en Rincón de los Sauces, que reunió a más de 350 participantes, según informó la organización. La próxima edición tendrá lugar este domingo en Neuquén capital.

Bajo el lema «La fuerza del trabajo», Fuerza Neuquina y Federal se prepara para competir en los próximos comicios provinciales, con el objetivo de ampliar su presencia legislativa y municipal. “Las luchas son colectivas. Acá hay hombres y mujeres que se van a plantar. Y eso es nuestro partido, eso es Fuerza Neuquina y Federal: de pie, nunca de rodillas”, concluyó Marcelo Rucci.