En el Ruca Che, Argentina llegó a las 100 victorias por Copa Davis tras derrotar a Turquía

El festejo del equipo argentino en el Ruca Che, luego de eliminar a Turquía y conseguir la victoria N° 100 en Copa Davis. (Foto: Cecilia Maletti)

En el Ruca Che, y tras la victoria de Francisco Cerúndolo ante Mert Alkaya, Argentina selló la serie ante Turquía y consiguió su victoria número 100 en la Copa Davis, resultado que además le aseguró un lugar en los Qualifiers 2027.

El porteño demostró toda su jerarquía en el Gigante del barrio San Lorenzo y se impuso por 6-1 y 6-0, en una tan solo 48 minutos de partido, sin pasar sobresaltos ante la mejor raqueta ruca,

De esta manera, el seleccionado argentino ingresó al «Club de los 100» en la competencia, un grupo que también integran Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Francia, Suecia, España, Italia, Alemania y República Checa.

Argentina ya sabe lo que significa hacer historia en la Copa Davis. En 2016, el equipo nacional conquistó por primera vez la Ensaladera de Plata, luego de vencer a Croacia por 3-2 en Zagreb. Ahora, el seleccionado sumó una cifra particular a su extenso recorrido en la competencia: llegó a las 100 victorias, ni más ni menos que en territorio neuquino.

Con este duelo se bajó el telón de un fin de semana histórico en el Ruca Che, que vivió dos jornadas emocionantes y tuvo como broche la obtención de la victoria número 100 de Argentina en la Copa Davis. El único integrante del equipo que no pudo salir a la cancha fue Mariano Navone, aunque fue protagonista alentando a sus compañeros desde el banco.